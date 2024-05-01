سلة النصر تحقق كأس نائب رئيس الدولة بالفوز على شباب الأهلي

المصدر: دبي-ياسر قاسم تصوير-دينيس مالاري

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حقق النصر كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة في نسخته الـ 17 مضيفاً لقبه السادس في تاريخ البطولة بعد فوزه على منافسه ومستضيف المباراة النهائية شباب الأهلي بنتيجة 85-76 بعد مباراة مثيرة، سيطر النصر على المباراة منذ بدايتها ووصل الفارق 7 نقاط بعد دقائق قليلة وسرعان ما عاد شباب الأهلي لتقليص حتى انتهى الربع الأول بتقدم النصر 23-20، ووسع النصر الفارق إلى 13 نقطة بفضل تقدمه في الربع الثاني 27-17 وتحسن شباب الأهلي بعد الاستراحة وشهد الربع الثالث ندية في الأداء والنتيجة وانتهى بتقدم النصر 18-17 ليصل الفارق 14 نقطة قبل الربع الأخير الذي جاء قويا وزاد الفارق إلى 16 نقطة لصالح النصر ولكن شباب الأهلي نجح في تقليصه إلى 4 نقاط فقط قبل دقيقة واحدة من النهاية ولكن النصر نجح في المحافظة على تفوقه حتى النهاية بفارق 9 نقاط رغم تقدم شباب الأهلي في الربع الأخير 22-17.

وتوج اللواء "م" إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، أبطال النصر بالكأس الغالية والميداليات الذهبية ولاعبي شباب الأهلي بالميداليات الفضية بحضور عدد من أعضاء اتحاد اللعبة ومسؤولي الناديين.

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