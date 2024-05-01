دبي البحري يواصل التجهيز لإنجاح ملحمة "القفال 33"

المصدر: البيان

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تواصل اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال الثالث والثلاثين والذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، خلال الفترة من 11-19 الجاري ، جهودها لتنظيم وانجاح التظاهرة البحرية التراثية المرتقبة.

وينظم السباق الكبير نادي دبي الدولي للرياضات البحرية منذ عام 1991 ويجمع الحدث نخبة النواخذة والبحارة اللذين يتنافسون على الناموس الاغلى على متن السفن الشراعية 60 قدما من نقطة البداية في جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي لمسافة تزيد عن 50 ميلا بحريا.

ووضعت اللجنة العليا المنظمة برئاسة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الخطط والبرامج الخاصة بالسباق الذي يحتفل هذا الموسم بالنسخة رقم 33 حيث تركز اللجنة العليا المنظمة واللجان المعاونة والشركاء الاستراتيجيين جهودهم لإنجاز المهام المختلفة

وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو اللجنة العليا المنظمة مشرف الحدث: تعمل اللجنة المنظمة للسباق لاستكمال عدد من الجوانب المهمة من بينها تأمين انتقال ووصول أعضاء اللجان العاملة في الحدث والوحدات المساندة والمشاركين من ملاك ونواخذة وبحارة الى جزيرة صير بونعير أولا قبل السباق ومتابعة العمل هناك ثم العودة مع إنطلاقة السباق في الموعد المرتقب والذي سيتحدد حسب حالة البحر وبعد قرار اللجنة المنظمة التي تراقب التقارير عن كثب وعلى مدار الساعة.

وأكد مشرف الحدث أن مبدا امن وسلامة المشاركين يأخذ أولوية قصوى عند اللجنة العليا المنظمة برئاسة أحمد سعيد بن مسحار لذلك ستركز اللجنة مع الشركاء الداعمين على تحقيق ذلك بالتعاون مع أهل البحر من ملاك ونواخذة وبحارة لإنجاح عرس سباقات الموسم الرياضي البحري 2023-2024.

وأضاف محمد عبدالله حارب الفلاحي قائلا تعمل اللجنة المنظمة أيضا على التجهيز لموقع خاص بالمناسبة الكبيرة حيث سيتم إنشاء قرية سباق القفال 33 في شاطئ أم سقيم بالقرب من فندق برج العرب المعلم الحضاري الكبير في دبي حيث ستضم فعاليات متنوعة وانشطة تراثية ورياضية بحرية بالتعاون مع الشركاء الداعمين إضافة الى استديو سباق القفال الخاص بمؤسسة دبي للإعلام والذي سيبث سهرة خاصة قبل السباق ويبث الحدث على الهواء مباشرة عبر قنوات دبي الرياضية (الشريك الإعلامي)

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على صيد متصل، زار جزيرة صير بونعير يوم اول من امس -الثلاثاء- وفد اللجنة التنظيمية لسباق القفال لبحث التجهيزات مع المسئولين في الجزيرة ومركز شرطة جزيرة صير بونعير الشامل وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، وذلك من اجل التجهيز لوصول قافلة اللجنة المنظمة واستقبال المشاركين قبل السباق والاطلاع على المستجدات والتعليمات الخاصة بالتواجد في محمية صير بونعير.

تواصل اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال الثالث والثلاثين والذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، خلال الفترة من 11-19 الجاري ، جهودها لتنظيم وانجاح التظاهرة البحرية التراثية المرتقبة. pic.twitter.com/jKyr0n7tqB — البيان الرياضي (@AlBayanSports) May 1, 2024

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