53 بطولة وفعالية رياضية دولية ومحلية في دبي خلال شهر مايو

المصدر: وام

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تنظم دبي 53 بطولة رياضية دولية ومحلية تنافسية ومجتمعية خلال شهر مايو الجاري، بما يعكس القدرات التنظيمية العالية للإمارة على مدار العام.

وتتنوع هذه البطولات والفعاليات، التي تقام بإشراف مجلس دبي الرياضي، بين ما يقرب من 15 رياضة مختلفة من بينها كرة القدم، والسباحة، والطائرة، والسلة، والريشة الطائرة، والجمباز، والملاكمة، والكاراتيه، والفنون القتالية، والقوارب الشراعية، والرياضات البحرية، وسباقات الجري، والتزلج، والشطرنج، والرياضات الإلكترونية، وغيرها.

وتأتي في مقدمة الفعاليات والبطولات التي تستضيفها دبي خلال هذا الشهر، مهرجان سباق القفال التراثي في نسخته الـ 33، للسفن الشراعية التراثية فئة 60 قدما، والمقرر إقامته خلال الفترة من 11 إلى 19 مايو الجاري.

كما تستضيف دبي بطولة "كأس النخبة العربية" لكرة القدم للناشئين تحت 15 سنة بمشاركة 16 فريقا من 8 دول عربية، خلال الفترة من 2 إلى 5 مايو الجاري.

وتستضيف دبي النسخة الـ11 من سباق الجري الخيري العالمي "وينجز فور لايف" الذي يقام في مدينة إكسبو دبي يوم 5 مايو 2024، وفي نفس التوقيت في مجموعة من مدن العالم.

وانطلقت اليوم الأربعاء النسخة الثالثة من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية المقام حتى 5 مايو الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، الذي يعد أكبر مهرجان للألعاب الرقمية والذي يشهد إطلاق أحدث الإصدارات للرياضات الإلكترونية.

ومن أبرز الأحداث والفعاليات أيضا، بطولة دبي المفتوحة الصيفية لأكاديميات كرة القدم، التي تواصل منافساتها بمشاركة 8 آلاف لاعب ولاعبة يمثلون 501 فريق، يتنافسون في 3 ملاعب بدبي، حيث تقام 250 مباراة كل أسبوع في جميع الملاعب وتستمر منافساتها حتى منتصف يونيو المقبل.

ومن المنتظر أن تقام بطولة الملاكمة المختلطة، في 4 مايو الجاري، فضلا عن "جوائز صناع الرياضة" في 9 مايو الجازي، والبطولة الدولية للجمباز الفني للبنات، 11 و12 مايو، وسباق جبال الألب للتزلج 12 مايو، وسباق الجري الثلجي في 19 مايو، وبطولة دبي المفتوحة للشطرنج من 23 مايو الجاري إلى 3 يونيو المقبل، والبطولة الدولية الثامنة للجمباز الإيقاعي من 30 مايو الجاري إلى 2 يونيو المقبل.

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