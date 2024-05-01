كرنفال التجديف والشراع الحديث السبت والأحد في جزر دبي

المصدر: دبي - البيان

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يجمع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية محبي الرياضات الأولمبية والحديثة في كرنفال رياضي بحري صاخب يومي السبت والأحد المقبلين على مياه جزر دبي الخلابة ضمن روزنامة الفعاليات في الموسم الرياضي البحري 2023-2024.

وينظم النادي فعاليتين كبيرتين بإشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الأولى سباق دبي لقوارب التجديف الحديث (الجولة الرابعة من بطولة الإمارات 2023-2024) ويقام السبت، والثانية سباق دبي للشراعية الحديثة (الجولة الثالثة من بطولة بطل الإمارات للشراع 2024) والذي ستقام منافسته يومي السبت والأحد.

وقال محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية: تشهد جزر دبي مرة أخرى حدثاً رياضياً فريداً وتجمعاً كبيراً مع الفعاليات البحرية الحديثة، حيث تستضيف على مدار يومي (السبت والأحد) سباقي قوارب دبي لقوارب التجديف الحديث والشراعية الحديثة والتي ستجمع النخبة من نجوم هذه الرياضات ولاعبي المنتخبات الوطنية والأندية والفرق والأكاديميات من مختلف إمارات الدولة.

وأكد محمد سيف المري اكتمال التجهيزات لإنجاح الكرنفال والجاذب بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث الجهة المشرفة على الفعاليات وشركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية في إمارة دبي، موجهاً الشكر لها ولشركة نخيل التي وفرت المكان والمسطح المائي الجميل في قلب جزر دبي الخلابة، والتي كانت شاهدة في الموسم الحالي والموسمين الماضيين على العديد من الفعاليات التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وكشف مدير إدارة الشؤون الرياضية أن الكرنفال المرتقب لن يكون مجرد سباقات تنافسية فقط فقد حرص النادي ومن منطلق تحقيق الشراكة الوطنية على دعوة طلاب مدارس دبي للاستفادة من الحدث وخوض تجارب بالقرب من محترفي هذه الرياضة استكمالاً للزيارات التي نظمها النادي لعدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية في إمارة دبي، حيث من المتوقع مشاركة عدد من الطلاب في جولات تعليمية خاصة.

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وتتضمن منافسات سباق دبي للشراعية الحديثة - الجولة الثالثة من بطولة الإمارات 2024 - التي تقام يومي السبت والأحد 9 فئات مختلفة هي قوارب اوبتمست الترتيب العام وفتيات وناشئين وقوارب ألكا 4 بنين وبنات وقوارب ألكا 6 مفتوح رجال وسيدات والترتيب العام وقوارب ألكا 7 مفتوح وماسترز وغراند ماسترز.

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ويشهد سباق دبي لقوارب التجديف الحديث (الجولة الرابعة من بطولة الإمارات 2023-2024) تنافساً ساخناً بين لاعبي ولاعبات الأندية والفرق على ألقاب 12 فئة في فردي رجال وسيدات وشباب وشابات والزوجي رجال وسيدات ومختلط وشباب وشابات ورباعي رجال وسيدات ومختلط، كما ستتنافس الفرق المشاركة على انتزاع كأس التفوق العام في هذه الجولة.

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