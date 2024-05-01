أبوظبي تستضيف 5 بطولات قارية وعالمية مايو الجاري

المصدر: أبوظبي - وام

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تنتظر العاصمة أبوظبي العديد من الفعاليات الرياضية الدولية خلال شهر مايو الجاري تتصدرها بطولات ألعاب الفنون القتالية، من خلال منافسات بطولة العالم للجودو.

والبطولة الآسيوية للجوجيتسو، وبطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، بالإضافة إلى بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون، وإياب نهائي دوري أبطال آسيا. وتستضيف مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية فعاليات النسخة الثامنة من بطولة آسيا للجوجيتسو التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وذلك من 3 إلى 8 مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 30 دولة.

وتشهد البطولة التي تقام بتنظيم من الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو، واستضافة الاتحاد الإماراتي للعبة، منافسات للكبار والشباب والناشئين، تليها مباشرة على الصالة نفسها بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو اعتباراً من 10 إلى 12 مايو الجاري لجميع الفئات؛ الناشئين والشباب والكبار والأساتذة بنين وبنات في مختلف الأحزمة بمشاركة متوقعة تزيد على 60 دولة حول العالم. ومن أبرز الأحداث الرياضية أيضاً بطولة العالم للجودو التي تقام خلال الفترة من 19 إلى 25 مايو المقبل، في مبادلة أرينا.

ومن أبرز الأحداث الرياضية أيضاً في أبوظبي منافسات بطولة العالم للترايثلون، والتي تقام على مدار يومي 3، و4 مايو الجاري، في حلبة مرسى ياس بمشاركة نخبة من نجوم رياضة الترايثلون والذين يتطلعون إلى حصد نقاط تدعم تأهلهم لدورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2024 في باريس، بمشاركة 110 رياضيين ورياضيات من أكثر من 25 دولة.

وعلى استاد هزاع بن زايد بمدينة العين ينتظر فريق العين مواجهة كبيرة أمام يوكوهاما الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم 25 مايو الجاري وهي المباراة التي يتطلع فيها فريق العين للتتويج بلقبه القاري الثاني في تاريخه على أرضه وبين جماهيره، إذ يلتقي الفريقان ذهاباً يوم 11 مايو على ملعب الفريق الياباني.

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