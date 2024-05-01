الفارسة ليلى المرزوقي: الإماراتية قادرة على التميز عالمياً في «القدرة»

المصدر: دبي - وام

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تتطلع الفارسة ليلى المرزوقي المتوجة بثلاثة ألقاب في بطولات القدرة في الموسم الماضي إلى المشاركة في المنافسات على مستوى الدول الأوروبية في الصيف المقبل، وإبراز قدرات المرأة الإماراتية على خوض التحدي في السباقات الخارجية.

وأحرزت المرزوقي ثلاثية في الموسم الماضي، على صهوات خيول اسطبلات الكمدة في سباق الوصل ولمسافة 101 كلم بمدينة دبي الدولية للقدرة على صهوة الفرس «تونكي دي بو مارلي»، في نوفمبر الماضي، وسباق كأس يوم الشهيد على صهوة «تشافيك درابي»، بمدينة دبي الدولية للقدرة، في الشهر نفسه أيضاً، وفي سباق الاسطبلات الخاصة ضمن مهرجان الشيخ سلطان بن زايد للقدرة في قرية بو ذيب العالمية للفروسية على صهوة الجواد «تشافيك درابي»، في فبراير الماضي.

وأعربت المرزوقي عن فخرها واعتزازها بالنتائج المتميزة في سباقات القدرة للموسم «2023 - 2024»، مشيدة بالجهود الكبيرة من فريق العمل في الاسطبلات والمدرب.

وقالت: «بدايتي مع الفروسية كانت في قفز الحواجز والقدرة معاً، وتحول تركيزي إلى سباقات القدرة فقط من سنة 2016، وأحرزت لقب النسخة الأولى لسباق الاسطبلات الخاصة في أول مشاركة ضمن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة على صهوة الجواد مومنتوم دبليو آر، وفخورة بتحقيق 13 انتصاراً في مسيرتي حتى الآن، إضافة إلى تحقيق مراكز متقدمة في العديد من السباقات».

وأوضحت المرزوقي، أن تحقيق الصدارة في سباقات القدرة يجعل الإنسان أمام تحديات كبيرة نظراً لأنها من أقوى السباقات وبمشاركة أفضل الخيول والفرسان.

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