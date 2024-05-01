الإمارات تؤهل 6 منتخبات مبارزة إلى «أولمبياد باريس»

المصدر: الفجيرة - وام

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حسم لاعبو ولاعبات 6 منتخبات تأهلهم إلى منافسات المبارزة في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024» عبر المحطة الأخيرة في تصفيات آسيا وأقيانوسيا التي استضافتها الإمارات للمرة الأولى من 27 إلى 28 أبريل الماضي، بمجمع زايد الرياضي بالفجيرة.

وأوضح علي المرزوقي، المدير التنفيذي لاتحاد المبارزة، أن البطولة شارك فيها 100 لاعب ولاعبة، من 32 دولة من آسيا وأوقيانوسيا، لم يستطيعوا تحقيق التأهل المباشر، الفترة الماضية، إلى أولمبياد «باريس 2024» وفق تصنيف الاتحاد الدولي للعبة. وأضاف: «شارك منتخبنا بـ6 لاعبين ولاعبات باعتبارها الفرصة الأخيرة على مستوى آسيا وأقيانوسيا للتأهل إلى «أولمبياد باريس 2024».

وأوضح: تأهل إلى أولمبياد «باريس 2024» أبطال المسابقات في الأسلحة الثلاثة للرجال والسيدات، حيث تأهل أبطال هونج كونج في سلاح «الايبيه رجال»، وسنغافورة في سلاح «الايبيه سيدات»، والصين تايبيه في سلاح «الفلوريه رجال»، والفلبين في سلاح «الفلوريه سيدات»، والصين في سلاح «السابر رجال»، وكازاخستان في سلاح «السابر سيدات».

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