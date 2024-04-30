دبي تشهد انطلاقة بطولة «بادل للتنس للقنصليات» في نسختها الأولى

المصدر: دبي - البيان

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نظمت القنصلية العامة لجمهورية أوزبكستان في دبي، بالتعاون مع إيفولوشن إيفنتس، منافسات بطولة بادل للتنس للقنصليات في نسختها الأولى، وشهدت مشاركة نخبة من أبرز اللاعبين من 15 قنصلية، إضافة إلى وفود من الصين وكازاخستان وأرمينيا وإندونيسيا وطاجيكستان والعديد من الدول الأخرى، إلى جانب ممثلي القنصليات العامة في دبي المشاركة في الحدث.

كما شهدت البطولة تواجد العديد من الشركات الحكومية والمستثمرين وأصحاب الأعمال، في الفعالية الرياضية بهدف مشترك يتمثل في تعزيز العلاقات القوية بين الدول ومجتمعات الأعمال.

وأكد ستيفن أيرلاند، ممثل غرف التجارة البريطانية، أن الفعالية كانت رائعة ونجحت في مد أواصر التعاون بين العديد من القنصليات من خلال لعبة البادل تنس، وأوضحت الصحفية ليال الاختيار، أن مثل هذه الأحداث الرياضية يجب أن تنظم كل فترة من أجل زيادة التقارب وتعزيز سبل التعاون من خلال المزج بين الرياضة والعمل القنصلي بمختلف إداراته.

عقب تتويج الأبطال، قدم المطرب المصري محمد كماث أداء موسيقياً راقياً نال إعجاب الحضور في حدث تم تنظيمه بطريقة احترافية مميزة.

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