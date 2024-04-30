«خليجية الشباب» تختتم منافساتها اليوم

المصدر: دبي- البيان

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بعد 15 يوماً من المنافسات المثيرة، والمسابقات المشوقة، وتألق نخبة من المواهب الواعدة ، يسدل الستار اليوم (الثلاثاء) على منافسات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب «الإمارات 2024»، التي أقيمت منافساتها بـ5 مدن مختلفة بأبوظبي، ودبي، والشارقة وعجمان والفجيرة، تحت شعار: «خليجنا واحد.. شبابنا واعد». وتغادر وفود الدول الخليجية الشقيقة غدا (الأربعاء) ، بعد تحقيق مكاسب فنية كبيرة في الاحتكاك وتقييم المستوى، وخوض المنافسات القوية، والاستعداد للاستحقاقات القارية والعالمية المقبلة، بالاضافة إلى الكشف عن مواهب جديدة سيكون لها شأن كبير في المستقبل . كما كانت «خليجية الشباب» فرصة لتعميق أواصر التآخي بين دول مجلس التعاون، وتحقيق الاستفادة المتبادلة، ما رسخ قناعة تامة لدى جميع الوفود بضرورة استمرار هذه الدورة بشكل منتظم في السنوات المقبلة خدمة للرياضة والرياضيين.

وقبل اليوم الأخير من الدورة، عززت الإمارات موقعها في الصدارة بتحقيق 12 ميدالية جديدة، لتزيد غلتها إلى 286 ميدالية ملونة، بواقع 93 ذهبية، و100 فضية، و93 برونزية، وجاءت السعودية في المركز الثاني بـ 136 ميدالية منها، 52 ذهبية، و52 فضية، و32 برونزية، وواصلت الكويت احتلال المركز الثالث بـ 116 ميدالية منها، 33 ذهبية، و43 فضية و40 برونزية، وحلت قطر في المركز الرابع بـ 72 ميدالية منها، 29 ذهبية، و18 فضية و25 برونزية، والبحرين في المركز الخامس بـ 71 ميدالية (24 ذهبية، 19 فضية، و28 برونزية)، ثم سلطنة عمان في المركز السادس بـ 58 ميدالية 19 ذهبية، و 13 فضية، و 26 برونزية.

وتوج منتخب الإمارات للسباحة بـ6 ميداليات جديدة، ليرفع رصيده إلى 24 ميدالية ملونة مقابل 30 لمنتخب قطر الذي يواصل تألقه، إلى جانب منتخب الكويت الذي حصد بدوره 22 ميدالية، كما حصد منتخب المبارزة بدوره 6 ميداليات في اليوم الأول من منافسات اللعبة.

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