18 حكماً وحكمة من «عيال المزروعي» شاركوا في إدارة منافسات الريشة الطائرة في «خليجية الشباب»

المصدر: دبي-البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي



شهدت دورة الألعاب الخليجية للشباب سابقة فريدة من نوعها على صعيد الرياضة الإماراتية، بمشاركة 18 حكماً وحكمة خط من عيال المزروعي من الناشئين والشباب في إدارة منافسات الريشة الطائرة، وقد حرص اتحاد الإمارات للعبة على تكريمهم، لمساهمتهم الفعالة في نجاح مباريات البطولة.



وينتمي المكرمون إلى الجيل الصاعد في قطاع التحكيم من مواليد 2009 حتى 2012، وهم مجموعة من الشباب المواطنين الذين يتطلعون لبداية مسيرة رياضية في تحكيم مباريات الريشة الطائرة، وشكلت دورة الألعاب الخليجية للشباب فرصة لمنحهم إدارة عدد من المباريات.



وضمت قائمة الحكام الصاعدين، حمد علي المزروعي، حمدان أحمد المزروعي، عبد العزيز سيف المزروعي، محمد يوسف المزروعي، خالد علي المزروعي، أحمد راشد المزروعي، علي سعيد المزروعي، عبد الله سعيد المزروعي، هيفاء سعيد المزروعي، هاجر سعيد المزروعي، هند سعيد المزروعي، ريم خميس المزروعي، حور عبد الله المزروعي، حصة عبد الله المزروعي، أحلام سالم المزروعي، رهف حميد المزروعي، ريم علي المزروعي، مريم علي المزروعي.

ويركز اتحاد الريشة الطائرة على تطوير قطاع التحكيم باعتباره أحد أبرز العوامل التي تسهم في تطوير اللعبة، ويحرص على دعم القطاع باستقطاب المزيد من المواهب. وتضم قائمة حكام الريشة الطائرة أيضاً مجموعة من المواطنات اللاتي شاركن في إدارة مباريات كأس آسيا التي استضافتها دبي العام الماضي، هن ميسون البلوشي، مريم البلوشي، عائشة شاهين، مشاعل البلوشي، مي منصور وآية محمد.



وأكد سالم المزروعي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، أنه تم تكريم الجيل الصاعد من الحكام، تقديراً لجهودهم التي أسهمت في نجاح منافسات بطولة الريشة الطائرة بدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، الحدث الرياضي المتميز، مشيراً إلى أنه تم اختيار هذه المجموعة من الحكام الشباب، لمنحهم فرصة المشاركة في التنظيم وإدارة المباريات لكسب الخبرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز