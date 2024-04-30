اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية يبرم اتفاقية تعاون مع سكي دبي لتجهيز المنتخب الوطني استعداداً لدورة الألعاب الشتوية 2026

المصدر: البيان

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في خضّم تحضيرات واستعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في دورة الألعاب الشتوية الدولية في كورتينا بإيطاليا 2026 ، وتحت إشراف ومتابعة دورية من قِبل الفريق الفني باتحاد الإمارات للرياضات الشتوية ،ومن منطلق حرص الهيئة العامة للرياضة لتفعيل الشراكة الاستراتيجية مع الداعمين لرياضات النخبة، تم توقيع اتفاقية ثنائية للتعاون المشترك بين اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية ومجموعة ماجد الفطيم متمثلة في سكي دبي ، حيث يعتبر "سكي دبي" شريكاً استراتيجياً ومهماً ساهم بشكل ملفت في ديمومة العديد من تحضيرات المنتخب الوطني الإماراتي للتزلج من خلال إقامة المعسكرات وتوفير سبل النجاح للوصول بالمنتخب لأقصى درجات الجاهزية المطلوبة، خلال المرحلة الماضية إلى جانب تطلعات استعدادات المرحلة المقبلة.

وعُقدت الإتفاقية بحضور سعادة غانم مبارك الهاجري مدير عام الهيئة العامة للرياضة وسعادة إينياس لحود الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم للترفيه، حيث بارك الطرفان هذه الخطوة بمشاركة سعادة هامل أحمد القبيسي نائب رئيس الاتحاد الذي وقع الاتفاقية من جانب الاتحاد ، والسيد محمد العتري المدير التنفيذي للمشاريع الثلجية الذي وقع من جانب سكي دبي، إيذانا للبدء بمرحلة جديدة تتطلب تسريع عجلة تطوير الرياضات الثلجية في دولة الإمارات منذ انطلاقتها الاولى مع انشاء سكي دبي عام 2005، إلى جانب دعم ومساندة القطاعات الرياضية الأخرى التي كانت ومازلت مستمرة في دعمها اللا محدود وهم اللجنة الوطنية الأولمبية ، اللجنة البارالمبية الاماراتية ، مجلس دبي الرياضي.

وحول هذه الاتفاقية وأهميتها، أكد سعادة هامل القبيسي حرص إتحاد الإمارات للرياضات الشتوية على ضرورة استجماع كافة الجهود نحو هدف واحد من أجل دعم الرياضات الشتوية وتحددا رياضة التزلج التي حققت عدد من الاستحقاقات العالمية من أبرزها المشاركة في أولمبياد الشباب الشتوية في كوريا الجنوبية.

ومن جانبه أشاد السيد محمد العتري بأهمية هذه الشراكة التي بدأت رحلتها منذ انطلاقة سكي دبي واحتضنت المواهب الشابة الاماراتية التي برزت ولمعت في البطولات الدولية والمحلية التي استضافتها سكي دبي، ونحن مستمرون في الرحلة من أجل رفع علم الدولة في المحافل الرياضية العالمية.



الجدير بالذكر أن منتخبنا الوطني للتزلج سيخوض تجربة استثنائية من خلال مشاركته في دورة الألعاب الشتوية الدولية في كورتينا بإيطاليا 2026 ، وهو حدث عالمي وستُسلط عليه الأضواء من قبل كل وسائل الإعلام الإقليمية والدولية.

ويسعى طاقم المنتخب الوطني للعمل على تجهيز المنتخب بالطريقة المثلى ، من أجل الظهور بشكل مشرّف وتقديم أداء مميز واكتساب الخبرة والتجربة من هذا التجمع العالمي الكبير.

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