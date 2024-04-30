شباب الأهلي والنصر إلى نهائي كأس نائب رئيس الدولة للسلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

ضرب فريقا شباب الأهلي والنصر موعداً جديداً في نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة، بعد أسبوع واحد من مواجهتهما في نهائي الدوري العام الذي فاز بلقبه شباب الأهلي.

وجاء تأهل الفريقين بفوزهما في الدور نصف النهائي، أول من أمس، حيث تغلب النصر في ملعبه على جاره الوصل بنتيجة 87 - 73، فيما فاز شباب الأهلي في ملعبه على ضيفه البطائح بنتيجة 101 - 86، ويلتقي الفريقان في المباراة النهائية الأربعاء المقبل في صالة شباب الأهلي.

وبدأ فريقا شباب الأهلي حامل اللقب والنصر، مشوارهما في البطولة من الدور نصف النهائي، بينما خاض الوصل والبطائح الدور ربع النهائي قبل أن يصطدما بشباب الأهلي والنصر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز