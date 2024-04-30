«الإمارات للدراجات» يفوز بلقب سباق أستورياس في إسبانيا

المصدر: مدريد - وام

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فاز إيزاك ديل تورو من فريق الإمارات للدراجات الهوائية «20 عاماً»، بلقب سباق فويلتا أستورياس في إسبانيا، أمس، وجاء رافال ماجكا في المركز الثاني على منصة التتويج.

وتولى ديل تورو قيادة المجموعة بينما كان الدراجون يتسابقون في المسافة من بينيا دي أونيس إلى أوفييدو على مسار بطول 140 كم، ووضع فيشر بلاك في موقع متميز لتحقيق النصر.

وبهذا الفوز يكون فريق الإمارات حقق الفوز بجميع مراحل السباق الثلاث بواسطة كل من ديل تورو، وأنطونيو مورجادو، وفين فيشر بلاك. وجاء رافال ماجكا في المركز الثاني على منصة التتويج.

وقال ديل تورو: كان سباقاً مميزاً، وفريق الإمارات كان قوياً للغاية وقام بعمل رائع، لقد دعم الجميع فوزي، هو فوز مهم للغاية بالنسبة لي لأنه الأول بالتصنيف العام على هذا المستوى.

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