الإمارات تعزز صدارتها لـ«خليجية الشباب» بـ 274 ميدالية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عززت الإمارات صدارتها لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب «الإمارات 2024»، التي تستضيفها الدولة حتى 2 مايو المقبل تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد»، بالتتويج بـ274 ميدالية ملونة.

وواصل شباب الإمارات تألقهم بإحراز 43 ميدالية جديدة في اليوم الثالث عشر للدورة الذي شهد أعلى معدل يومي لميداليات لاعبينا ولاعباتنا، والتي تحققت بواسطة منتخبات القوس والسهم والغولف والكاراتيه، والسباحة والجودو والبلياردو.

وتوزعت ميداليات الإمارات الـ 274 على 90 ميدالية ذهبية،و97 فضية، و87 برونزية. وزادت السعودية غلتها من الميداليات بتحقيق 30 ميدالية جديدة، لترفع رصيدها إلى 123 ميدالية في المركز الثاني بواقع 49 ذهبية، و46 فضية، و28 برونزية، وحافظت الكويت على المركز الثالث بـ 106 ميداليات بواقع 30 ذهبية، و41 فضية و35 برونزية،.

وجاءت قطر في المركز الرابع بـ 65 ميدالية منها 26 ذهبية، و16 فضية و23 برونزية، والبحرين في المركز الخامس بـ 66 ميدالية «21 ذهبية،17 فضية، و28 برونزية» ثم سلطنة عمان في المركز السادس بـ 48 ميدالية «17 ذهبية، و 11 فضية، و20 برونزية».

وشهدت منافسات اليوم الثالث عشر تألقاً لمنتخب الإمارات للقوس والسهم الذي تصدر ختام المنافسات في نادي ضباط شرطة الشارقة بـ22 ميدالية ملونة منها 10 ذهبيات و7 فضيات و5 برونزيات، متفوقاً على منتخب قطر الذي حل ثانياً برصيد 6 ميداليات منها 3 ذهبيات وفضيتان وبرونزية، والمنتخب السعودي الثالث برصيد 5 ميداليات منها 4 فضيات وبرونزية واحدة، ثم الكويت الرابع برصيد برونزية واحدة.

حضر تتويج الفائزين اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، والدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، وقيس الظالعي رئيس اللجنة الفنية بالدورة، رئيس اتحاد الإمارات للرجبي، والدكتورة نورا سلطان المرزوقي

الكاراتيه

على جانب آخر، حصد المنتخب الإماراتي للكاراتيه 5 ميداليات ملونة «ذهبيتان و3 برونزيات» في منافسات اليوم الثاني الختامية في الكاتا فردي وكوميتيه فرقي.

وكان نال في اليوم الأول 18 ميدالية ملونة «5 ذهبيات و6 فضيات و6 برونزيات»، ليرفع رصيده العام إلى 23 ميدالية «7 ذهبيات و7 فضيات و9 برونزيات»، تلاه وصيفاً منتخب الكويت بـ 14 ميدالية «4 ذهبيات و4 فضيات و6 برونزيات» والسعودية ثالثاً بـ 9 ميداليات «3 ذهبيات، و3 فضيات،و3 برونزيات» وفي المركز الرابع قطر بميداليتين برونزيتين.

الغولف

كما سيطر منتخبنا الوطني للغولف على منصة التتويج بفوزه بجميع المراكز الثلاثة الأولى على صعيد الفردي، ونال ذهبية الفرق في ختام المنافسات التي أقيمت في نادي أبوظبي للغولف.

وظفر منتخبنا الوطني بالميدالية الذهبية بعدما أنهى المنافسات، بمجموع 22 ضربة فوق المعدل بمجموع 670 ضربة، وحقق المنتخب العماني الميدالية الفضية، بعدما أنهى مشواره برصيد 102 ضربة فوق المعدل بمجموع 750 ضربة، ونال المنتخب السعودي الميدالية البرونزية بمجموع 157 ضربة فوق المعدل، بمجموع 805 ضربات.

واكتمل التفوق الإماراتي على صعيد الفردي، فحقق ريان أحمد الميدالية الذهبية عقب إنهائه المنافسات برصيد ضربتين تحت المعدل، وبمجموع 214 ضربة، ونال محمد سكيك الميدالية الفضية بمجموع 12 ضربة فوق المعدل وبمجموع 228 ضربة، وذهبت الميدالية البرونزية لتوماس نسيبت بمجموع 14 ضربة فوق المعدل،وبمجموع 230 ضربة.

وأقيمت مراسم التتويج، بحضور الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف، وسالم المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وأمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية وعضو اللجنة المنظمة للدورة، واللواء طيار «م» عبدالله الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية.

18 ميدالية

حصد منتخب الإمارات 8 ميداليات جديدة في منافسات السباحة التي أقيمت في مسبح مركز مدينة محمد بن زايد الرياضي، ليرفع رصيده إلى 18 ميدالية ملونة، بواقع 4 ذهبيات و8 فضيات و6 برونزيات، ليحتل منتخبنا المركز الخامس.

بدورها، توجت الشيخة روضة بنت مكتوم بن راشد آل مكتوم، يرافقها اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة أبطال وبطلات لعبة 3 ضد 3 ، وفاز منتخب قطر للشباب بالمركز الأول، وحل المنتخب السعودي وصيفاً، والكويت في المركز الثالث.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز