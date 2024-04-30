شباب الأهلي بطل كأس السوبر للكرة الطائرة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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توج شباب الأهلي بطلاً لبطولة كأس السوبر للكرة الطائرة لفئة الرجال للموسم الحالي 2023 - 2024، بفوزه على النصر 3-0، في مواجهة الفريقين على صالة نادي العين.

ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات الدورة المجمعة، والتي أقيمت على ملعب صالة نادي العين كملعب محايد على مدار ثلاثة أيام.

وقام مبارك غانم الهاجري المدير العام للهيئة العامة للرياضة، وعبد الله جمعة الدرمكي رئيس اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، بتسليم كأس البطولة والميداليات الذهبية لفريق شباب الأهلي، والذي حقق بكأس السوبر، اللقب الثاني في الموسم الحالي، بعدما توج بطلاً في بداية الموسم بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة.

وخاض شباب الأهلي، الدورة المجمعة بتشكيلة ضمت اللاعبين ماجد خميس، خليفة علي، شعبان عيسى، محمد خميس، ماجد صقر خميس، ماجد ثاني عبيد، نزار هيتمان، راشد مبارك محمد، حمد يوسف جمعة، هيرمانس اجليسكا، تيري ديلمار، تاروشا شامات، جاكوب ماساري وعيسى ناصر عبدي.

وبدأ شباب الأهلي مشواره نحو منصة التتويج بكأس السوبر، بالفوز على العين 3 - 0، في الدور التمهيدي للبطولة، ليتأهل إلى الدورة المجمعة التي أقيمت بنظام دوري من دور واحد على ملعب صالة نادي العين، وبدأ الدورة بالفوز على عجمان 3 - 1، وخسر من الجزيرة 0 - 3، ثم فاز في الجولة الثالثة الأخيرة على النصر 3 - 0.

وأنهى شباب الأهلي مشاركته في الدورة، باحتلال المركز الأول في جدول ترتيب أندية البطولة، بانتصارين و6 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن عجمان، والذي أهدر فرصة ذهبية لتحقيق أول بطولة في الكرة الطائرة بفوزه في الجولة الثالثة الأخيرة على الجزيرة 3 - 2، إذ كان يحتاج عجمان إلى الفوز بنتيجة 3-0 ليتوج بطلاً للبطولة، فيما حل الجزيرة ثالثاً والنصر رابعاً.

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