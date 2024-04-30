الياباني كاتسوراجاوا يتوج بلقب «السباق إلى دبي» للغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أصبح يوتو كاتسوراجاوا سادس لاعب ياباني يحقق لقباً في جولة دي بي ورلد للغولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعد فوزه أمام جماهير بلاده في بطولة اليابان المفتوحة – أي إس بي أس هاندا، التي اختتمت أول من أمس.

جاء فوز كاتسوراجاوا بعد أداء قوي لينهي المنافسات برصيد 17 ضربة تحت المعدل، ويحصد أول ألقابه على الصعيد الشخصي في جولة دي بي ورلد، وهو اللقب الثاني في آخر ثلاث بطولات ضمن روزنامة الموسم الحالي التي يحققها لاعب ياباني بعد فوز كيتا ناكاجيما بلقب بطولة الهند المفتوحة مطلع الشهر الجاري، في إشارة واضحة لتطور رياضة الغولف وانتشار هذه الجولة في القارة الآسيوية.

حملت مراسم تتويج كاتسوراجاوا الشكل التقليدي للثقافة اليابانية، مع تقليده كأس البطولة المصمم على شكل «خوذة محارب الساموراي».

من جانبه، استفاد السويدي سيباستيان سوديربيرج من حصوله على المركز الثاني في البطولة اليابانية برصيد 14 ضربة تحت المعدل، ليكسب 334 نقطة، رفع من خلالها إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 990 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثامن في الترتيب العالمي لـ «السباق إلى دبي».

وتتواصل منافسات جولة «دي بي ورلد» هذا الأسبوع بإقامة بطولة فولفو الصين المفتوحة، ضمن ما يعرف باسم «السلسلة الآسيوية».

حيث سيكون هناك خمس سلسلات دولية لكل منها هويتها الخاصة هذا الموسم في جولة دي بي ورلد، ولكل سلسلة بطلها الخاص، الذي سيكسب في كل منها 200 ألف دولار أمريكي من مجموع مكافآت مالية إضافية تبلغ مليون دولار أمريكي. وسيتأهل أبطال كل سلسلة إلى بطولات سلسلة «باك 9»، قبل أن يختتم الموسم بعد أن يطوف العالم تحت عنوان «بلاي أوف» الختامي لجولة دي بي ورلد.

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