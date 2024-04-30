«فيفا الطبي دبي» في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأطباء الفرق الرياضية

المصدر: دبي - وام

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شارك «مركز فيفا الطبي المتميز» في دبي، في تنظيم المؤتمر الثامن للجمعية الأوروبية لأطباء الفرق الرياضية، الذي عقد في الرياض، بالتعاون مع مركز «موف» للطب الرياضي الشامل بالسعودية.

استضافة

واستضاف المؤتمر، الذي يقام للمرة الثانية خارج القارة الأوروبية بعد أن استضافته دبي عام 2017، نخبة من أشهر الأطباء والمختصين في مجال الطب الرياضي استعرضوا تجاربهم وخبراتهم في 4 محاور رئيسية هي طب كرة القدم، ومكافحة المنشطات، والوقاية من الموت المفاجئ في الملاعب إضافة إلى تحديث بروتوكولات الإحاطة الطبية والفنية بلاعب كرة القدم خصوصاً والرياضي عموماً.

نخبة

حاضر في المؤتمر نخبة من الكفاءات الطبية العالمية والخليجية منهم الدكتور داتو جورتشاران سينج، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ورودريجو لسمر، طبيب المنتخب البرازيلي لكرة القدم، والدكتور تشافي بايي، طبيب نادي برشلونة، ومجموعة من كبار مسؤولي الأجهزة الطبية في الفرق الرياضة على مستوى العالم.

فرصة

وشهد المؤتمر محاضرات، وورش عمل، وزيارات ميدانية بهدف إتاحة الفرصة أمام مختلف الأجهزة الطبية في منطقة الخليج للاستفادة من التجارب المهمة لنخبة من المختصين في العالم، والإحاطة بكل التطورات الحديثة، بما يسهم في تطوير الكفاءات الطبية وتحقيق أعلى معايير خدمة الرعاية الصحية وتأهيل الرياضيين.

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