«عمومية اليد» توافق على مقترح عودة نظام الذهاب والإياب لمباريات الدوري

المصدر: الشارقة - وام

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وافقت الجمعية العمومية العادية لاتحاد الإمارات لكرة اليد بالأغلبية، على المقترح الذي تقدم به نادي الشارقة، بشأن تعديل مسابقة الدوري، لضمان عودة نظام الذهاب والإياب، وتمت إحالة القرار إلى مجلس إدارة الاتحاد لاعتماده.

وعقدت الجمعية العمومية، اجتماعها في فندق سنترو بالشارقة، برئاسة عبد السلام ربيع المحيربي، نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد، وبحضور ممثلي 17 نادياً هي: الإمارات، واتحاد كلباء، وبني ياس، والبطائح، والجزيرة، وخورفكان، ودبا الحصن، والذيد، وشباب الأهلي، والشارقة، والظفرة، والعين، ومليحة، والمدام، والنصر، والوحدة، والوصل.

اكتمال نصاب

وشهدت العمومية حضور أحمد العبدولي، ممثل الهيئة العامة للرياضة، فيما اكتمل النصاب القانوني بحضور جميع الأعضاء.

وخلال الاجتماع تم عرض تقارير اللجان الفنية المتخصصة، الحكام، والمسابقات، والمنتخبات الوطنية، والمدربين، عن العام الماضي، وخطة الموسم المقبل، وتم اعتماد الحساب المالي الختامي للاتحاد.

كما تم توجيه الشكر للأندية الأعضاء على تعاونها مع اتحاد اللعبة، خلال فترة إعداد منتخب الناشئين للمشاركة في منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الخليجية الأولى (الإمارات2024)، والمستمرة حتى 2 مايو المقبل.

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