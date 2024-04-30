حسن سهيل: خطة أمنية متكاملة لإنجاح سباق القفال الـ 33  

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، إعداد خطة أمنية متكاملة تضم جميع الشركاء والجهات الداعمة لتأمين سباق القفال المقرر إقامته خلال الفترة من 11 إلى 19 مايو المقبل، مشيراً إلى أن شرطة دبي ممثلة في شرطة الموانئ مكلفة بتأمين السباق من الانطلاقة إلى النهاية والحفاظ على سلامة المشاركين.

ويقام سباق القفال برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ويحتفل هذا العام بإطفاء الشمعة الثالثة والثلاثين، ويعد أبرز الفعاليات الرياضية التي ترتبط بالتراث البحري.

حيث انطلقت نسخته الأولى عام 1991 ترجمة لفكرة مؤسسه المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، ليحمل رسالة ذات قيم للأجيال المتعاقبة من أجل المحافظة على إرث الآباء والأجداد الذين ارتبطت حياتهم بالبحر باعتباره مصدر الرزق والخير الوفير.

وقال العميد الدكتور حسن سهيل في تصريحات لـ«البيان»: «نتعاون مع اللجنة المنظمة والشركاء، ونعمل معاً وفقاً لخطة واحدة لإنجاح الحدث.

مثلما تعودنا في كل عام، ونحاول الاستفادة سنوياً من نتائج السباق ونأخذ الملاحظات من المشاركين والجهات الراعية حول الجوانب الأمنية، ندرسها ونحاول معالجتها في السباق التالي، ونحن في مركز شرطة الموانئ نضع صحة وسلامة المشاركين على رأس أولوياتنا».

جهود وتنسيق

وأضاف: «الأمور تسير بشكل جيد والتنسيق مستمر مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية واللجنة المنظمة والشركاء، الجميع يبذل قصارى جهده من أجل إخراج السباق بأفضل صورة تعكس مكانته التاريخية».

وأوضح، أن تأمين السباق وجميع المشاركين يحتاج إلى تضافر جهود كل الجهات، لاسيما في ظل الإقبال الكبير الذي يشهده الحدث في كل نسخة، وقال: «جهزت شرطة دبي كعادتها أسطولاً متميزاً، يتكون من إنقاذ بحري وتأمين بحري، وأكثر من 30 فرداً من أفراد الشرطة سيرافقون السباق ومن 8 إلى 10 وسائل بحرية من أجل حماية السباق من أي اختراق خارجي».

ماضٍ وحاضر

وأكد العميد الدكتور حسن سهيل، أن شرطة دبي تدعم التراث البحري بناءً على توجهات قيادتنا الرشيدة التي تهتم بالسباقات التراثية والحفاظ عليها، وتابع قائلاً: «يعد سباق القفال من الفعاليات الرياضية التي تشتهر بها دبي، واعتقد أن الإمارات بشكل عام تتميز بهذا النوع من الرياضات التي تحكي قصص الأجداد وتربط الماضي مع الحاضر».

وصرح العميد الدكتور حسن سهيل، أن شرطة الموانئ شريك استراتيجي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذي يقوم بتنظيم العديد من الفعاليات على مدار العام، كما تقوم بتأمين سباقات الجائزة الكبرى للإبحار «سيل جي بي».

على جانب آخر، تبدأ غداً إجراءات التسجيل للمشاركة في النسخة الثالثة والثلاثين لسباق القفال للمسافات الطويلة.

وأعلنت اللجنة المنظمة للسباق عن فتح باب التسجيل اعتباراً من الأربعاء ولمدة 8 أيام متتالية تنتهي 8 مايو المقبل، وذلك عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالنادي والتي سيتم عبرها قيد السفينة وقارب القطر والبحارة المشاركين واستلام كراسة الشروط واللوائح الخاصة بالسباق والتعليمات الخاصة بالتواجد في محمية جزيرة صير بونعير.

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