صفية الصايغ تتوج بلقب بطولة الدولة للدراجات للعام الرابع

المصدر: أبوظبي - البيان

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فازت صفية الصايغ، لاعبة فريق الإمارات القابضة، ببطولة الدولة للدراجات الهوائية للإناث للعام الرابع على التوالي في السباق الذي بلغ طوله 66 كيلومتراً، وأقيم في منطقة نزوى بالشارقة.

وحصلت زهرة حسين، عضو الفريق على المركز الثالث، وتألقت مروة سلمان، 17 عاماً، عضو برنامج المواهب الإماراتية الذي طوره فريق الإمارات القابضة، في فئة الناشئين.

وأكدت صفية الصايغ، أن الفضل في فوزها يعود إلى المثابرة والعمل الجاد، وقالت: أتوجه بالشكر إلى الرعاة، وإلى مدربتي كريستينا سان إيميتريو، والشكر موصول لفريق الإمارات القابضة على دعمهم وتوجيهاتهم المستمرة منذ انضمامي للفريق، وعملنا دائماً لتحقيق نتائج مرضية، وأنا فخورة بالمساهمة في التقدم في المشهد الجماعي لركوب الدراجات للسيدات في الإمارات.

من ناحية أخرى، تتجه الأنظار نحو مشاركة صفية الصايغ في أولمبياد باريس 2024، كأول امرأة إماراتية تشارك في بطولة الدراجات في الألعاب الأولمبية، وتم اعتماد تأهيلها للمشاركة المرتقبة على أدائها الاستثنائي ونتائجها الرائعة في مختلف السباقات الدولية، بما في ذلك طواف جزيرة تشونغ مينغ، وطواف قوانغشي في الصين.

وقالت ميليسا مونكادا، رئيسة فريق الإمارات القابضة للدراجات الهوائية: إنه لشرف كبير أن نشهد النجاح المستمر لصفية، وتأهلها التاريخي لأولمبياد باريس كأول امرأة إماراتية تشارك في سباق أوليمبي للدراجات الهوائية.

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