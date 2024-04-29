المجلس الأولمبي الآسيوي يشيد بتجربة الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو في نشر وتطوير الرياضة

المصدر: وام

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زار الدكتور حسين المسلّم المدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي، مقر الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو في العاصمة أبوظبي، وكان في استقباله مع الوفد المرافق فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد.

وشهد اللقاء الذي عقد بالتزامن مع منافسات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب المقامة حالياً بالإمارات، استعراض جهود الاتحاد الآسيوي في نشر وتطوير اللعبة، واستعدادات أبوظبي لاستضافة النسخة الثامنة من بطولة آسيا للجوجيتسو في الفترة من 3 إلى 8 مايو المقبل، وتسليط الضوء على التجربة الرائدة للاتحاد الآسيوي في الترويج للرياضة، وتحقيق النمو والتقدم والالتزام بمواصلة تطويرها في جميع أنحاء القارة.

وقال الدكتور حسين المسلّم: " يسرني التواجد في دولة الإمارات لمتابعة دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، وزيارة مقر الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو ومناقشة الاستعدادات لتنظيم البطولة الآسيوية للجوجيتسو في مطلع مايو المقبل. كما نعتزم مناقشة برنامج الجوجيتسو خلال دورة الألعاب الآسيوية 2026 في اليابان، وفي دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025 بطشقند".

وتابع:" شهدت رياضة الجوجيتسو تطوراً لافتاً في آسيا على مدار السنوات العشر الماضية تحت قيادة الاتحاد الآسيوي، حيث لمسنا زيادة ملحوظة في أعداد الدول واللاعبين المشاركين، فضلاً عن تنظيم أكبر البطولات وفق أعلى المعايير. ونعتقد في المجلس الأولمبي الآسيوي بأن جهود الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو تنسجم مع رؤية ورسالة الرياضة، المتمثلة في استقطاب أكبر عدد من الشباب لممارسة الرياضة والمنافسة في البطولات، وهو الأمر الذي نسعى بدورنا لتحقيقه وأتمنى كل التوفيق للاتحاد الآسيوي للجوجيتسو".

من جانبه، رحب فهد علي الشامسي بزيارة المدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي إلى مقر الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو، لافتاً إلى أن المرحلة الماضية شهدت فصولاً متعددة من التعاون بين الجانبين للترويج لرياضة الجوجيتسو التي تزداد شعبيتها يوما بعد يوم، مؤكداً أن المجلس يعد أحد الداعمين البارزين للاتحاد في جهوده لتعزيز انتشار الرياضة، وترسيخ حضورها في البطولات الأولمبية.

وخلال الاجتماع، ناقش الطرفان مجموعة من المبادرات والأنشطة لدعم نمو الرياضة واستقطاب المزيد من المهتمين بها باعتبارها واحدة من أبرز الرياضات القتالية، ومن بينها تعزيز برامج تنمية الشباب ورعاية المواهب في جميع أنحاء آسيا.

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