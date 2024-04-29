برعاية خالد بن محمد بن زايد.. النسخة الـ8 من بطولة آسيا للجوجيتسو تنطلق في أبوظبي 3 مايو

المصدر: وام

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تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي تقام فعاليات النسخة الثامنة من بطولة آسيا للجوجيتسو، في الفترة من 3 إلى 8 مايو المقبل في صالة “مبادلة أرينا” في مدينة زايد الرياضية ومن المتوقَّع أن تستقطب أكثر من 1,500 لاعبٍ ولاعبة يمثِّلون أكثر من 30 دولة.

وتنطلق البطولة بتنظيم من الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو واستضافة اتحاد الإمارات للجوجيتسو بدءاً بمنافسات فئة الكبار في الفترة من 3 إلى 5 مايو تليها منافسات فئتي الشباب والناشئين في الفترة من 6 إلى 8 من الشهر نفسه.

وقال سعادة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو:" رياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات في تطوُّر مستمر، بفضل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، ومتابعة سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، مؤكِّداً أنَّ إنجازات دولة الإمارات وأبنائها في ميدان الجوجيتسو وغيرها من الرياضات هي ثمرة إيمان القيادة الرشيدة بأهمية الرياضة ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وتقدَّم الهاشمي ببالغ الشكر والتقدير إلى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على رعايته الكريمة للبطولة، مؤكِّداً أنَّ رعاية سموّه لأكبر تجمُّعٍ قاريٍّ في رياضة الجوجيتسو تمثِّل حافزاً بالغ الأهمية لتقديم نسخة استثنائية، وتمنح أبناء الوطن الثقة والتصميم للحفاظ على اللقب للعام الرابع على التوالي.

وأضاف الهاشمي: “ تواصل دولة الإمارات وعاصمتها أبوظبي القيام بدورها الفاعل والحيوي في تطوير الرياضة، والارتقاء برياضة الجوجيتسو محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتحظى مبادراتها وبرامجها في تنظيم الفعاليات والأحداث المختلفة بثقة كبيرة من الدول، ولا أدلَّ على ذلك من تجاربها خلال الأعوام الماضية، خصوصاً استضافتها لبطولتي العالم للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة لثلاثة أعوام متتالية، إضافة إلى النسخة الخامسة من بطولة آسيا للجوجيتسو في عام 2021، ما يعكس المكانة العالية التي تحظى بها دولة الإمارات وحجم خبراتها وإمكاناتها في تقديم تجربة استثنائية للاعبين المشاركين، والقدرة على إبهار العالم ".

وقال سعادته: “ نحن على ثقة بنجاح النسخة الثامنة من بطولة آسيا للجوجيتسو، ونحن على تواصل مستمر ومتابعة دقيقة لجميع فِرق العمل، لضمان جميع الاستعدادات للبطولة على أعلى المستويات، بدءاً من موعد انطلاقها، وأثناء المنافسات لحين مغادرة الوفود للدولة، وتعمل اللجنة المنظِّمة للبطولة على استكمال الجوانب التنظيمية واللوجستية، والتنسيق مع الاتحاد الآسيوي ووفود الدول المشاركة، وتعقد اجتماعات دورية مع أعضاء اللجان الفرعية والشركاء والرعاة، لضمان الخروج بنسخة استثنائية تليق باستضافة الدولة لها”.

وقبل أسبوع من انطلاق البطولة، يواصل لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني للجوجيتسو الاستعداد للبطولة، للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية من خلال معسكر تدريبي مغلَق مكثَّف، للحفاظ على اللقب، ومواصلة سلسلة الإنجازات التي حقَّقها، خصوصاً الإنجاز الأخير في دورة الألعاب الآسيوية في الصين أواخر عام 2023، الذي تكلَّل بتحقيق 10 ميداليات تاريخية لدولة الإمارات.

يُذكَر أنَّ منتخب الإمارات الوطني للجوجيتسو نجح للعام الثالث على التوالي في الاحتفاظ بلقب بطولة آسيا للجوجيتسو، التي أُقيمَت نسختها السابعة في فبراير عام 2023، في العاصمة التايلاندية بانكوك، وتربَّع على عرش القارة الآسيوية، محقِّقاً 16 ميدالية تشمل 7 ذهبيات و5 فضيات و4 برونزيات.

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