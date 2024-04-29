ماجد النقبي يسقط الجزائري نادجي بالضربة القاضية في «دولية دبي لملاكمة المحترفين»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي



نجح الملاكم الإماراتي ماجد النقبي في الفوز بالضربة القاضية الفنية على منافسه الجزائري نادجي ميزيادي في نزال وزن خفيف الوسط في الجولة الثالثة ضمن بطولة دبي الدولية لملاكمة المحترفين، في نسختها السابعة والتي نظمها عيسى الدح بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بمبنى «ذا أجندة» في الميديا سيتي، بمشاركة عدد من الأبطال المحترفين، ضمن سلسلة بطولات «إي إم دي فايت نايت»، وشهدت البطولة إقامة 15 نزالاً، وحضرها عدد كبير من الشخصيات والمهتمين برياضة الفن النبيل يتقدمهم أمير خان بطل العالم للملاكمة، ووصل النقبي إلى 10 بطولات في مسيرة احترافه الدولي.

وأسفرت النزالات عن فوز المصري أحمد بلوشي على الكيني آواي كورنير في وزن المتوسط بقرار لجنة التحكيم، كما فاز الكوبي دايان جونزالي على التنزاني ألين جابنجو بالضربة القاضية في الجولة الثانية، وحقق النيجيري إيمانويل مفاجأة بالفوز على الأفغاني كريمي محمد بقرار لجنة التحكيم،

فيما فاز الهندي محمد رشيد على الأوغندي فهد ميفالي بالضربة القاضية التكنيكية في الجولة الأولى في وزن الريشة، وتفوق الجزائري محمد مخنن على الروسي ارابزون بقرار لجنة التحكيم، فيما فازت الإيرانية ناستاران على التنزانية حليمة فينجابي بإجماع لجنة التحكيم.

وحسم البريطاني ألين جرافس جولته بالضربة القاضية على الملاكم بافل تيشي في وزن المتوسط، وفاز البريطاني توني كيرتيس على الأفغاني مصطفى بقرار لجنة التحكيم.

وسجل الفرنسيون انتصارات بالضربات القاضية، حيث فاز تيموثي كابلي على ثين حتوت من بورما في وزن الخفيف، وفاز مهدي بلحمر على الأوغندي يوسف كاموجا، وأنهى توسين جينادو نزاله بالضربة القاضية على الكاميروني نكووإيفوندي في وزن الثقيل الخفيف.

وأسفرت بقية النتائج، عن فوز الأوغندي بوب ترياتيمبا على الباكستاني أيوب خان في نزال وزن الوسط، وتفوق الكاميروني تامبا ميرلين على الأوغندي أكرم موليندوا بالضربة القاضية، والنمساوي فابيان على الروسي محمد سوديك بالضربة القاضية، والنمساوي مونتانو على السوري محمد ضاحي بالضربة القاضية أيضاً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز