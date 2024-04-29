«الإعلام الرياضي» تشارك في «مئوية» دولي الصحافة الرياضية في إسبانيا

المصدر: دبي - البيان

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شاركت جمعية الإعلام الرياضي بالإمارات في الاحتفالية التي نظمها الكونغرس السنوي الـ 86 للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، بمدينة سانتا سوزانا الإسبانية بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الاتحاد، وذلك خلال الفترة من 28 الجاري حتى 2 مايو 2024.

من أبرز الجوانب المهمة لهذا الكونغرس التركيز على الذكاء الاصطناعي وتأثيره المستقبلي على الصحافة الرياضية، حيث من المؤمل أن يتم عقد جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي ومستقبل الصحافة الرياضية» بمشاركة خبراء من أعلى مستويات التحرير في كبرى الصحف الرياضية العالمية وممثلين من اليونسكو.

كما شملت الفعاليات الثقافية عروضاً من الشباب الصحفيين الذين يقدمون مشروعات عن الألعاب الأولمبية وأحدث الاتجاهات في الإعلام الرياضي. كما سيتم تقديم جوائز الإعلام الرياضي في حفل ضخم يُظهر تقدير الاتحاد للمساهمات البارزة في هذا المجال.

الدول المشاركة والتفاعل الدولي

ويشهد الكونغرس مشاركة واسعة من قبل دول متعددة تشمل الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، ألمانيا، اليابان، والبرازيل، بجانب 75 دولة أخرى من مختلف قارات العالم، مما يعكس الطابع الدولي للحدث وأهمية التواصل بين الثقافات المختلفة في مجال الإعلام الرياضي.

من المقرر أن يختتم الكونغرس بجلسة تلخيصية تعرض أبرز النقاط والتوصيات التي تم التوصل إليها خلال الأيام الخمسة من النقاشات والعروض، وسيتم التخطيط لمبادرات مستقبلية تهدف إلى تعزيز دور الإعلام الرياضي في الحفاظ على الأخلاق والشفافية في تغطية الأحداث الرياضية.

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