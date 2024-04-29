التونسية أنس جابر إلى ربع نهائي دورة مدريد لكرة المضرب

المصدر: أ ف ب

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بلغت التونسية أنس جابر، المصنفة تاسعة عالمياً، الدور ربع النهائي للمرة الثانية فقط هذا الموسم، وذلك بفوزها على اللاتفية يلينا أوستابنكو العاشرة بسهولة 6-0 و6-4 الإثنين في دورة مدريد الألف نقطة لكرة المضرب.

وفي سبع مشاركات لها هذا الموسم، بلغت ابنة الـ29 عاماً ربع النهائي مرة واحدة في دورة دبي (500 نقطة) حيث انتهى مشوارها على يد البرازيلية بياتريز حداد مايا التي حجزت الإثنين مقعدها في ربع نهائي مدريد بعدما أقصت اليونانية ماريا ساكّاري الخامسة 6-4 و6-4.

لكن يبدو أن وصيفة ويمبلدون لعامي 2022 و2023 وفلاشينغ ميدوز لعام 2023 تستمتع باللعب على ملاعب مدريد، إذ فوزها على أوستابنكو كان التاسع لها توالياً في الدورة التي أحرزت لقبها عام 2022 على حساب الأميركية جيسيكا بيغولا، محققة أكبر ألقابها حتى الآن، قبل أن تغيب عن نسخة العام الماضي.

واحتاجت جابر الى ساعة و7 دقائق فقط كي تحقق فوزها الثالث على أوستابنكو، بطلة رولان غاروس لعام 2017، من أصل خمس مواجهات مع اللاتفية البالغة 26 عاماً.

وسيكون الاختبار التالي لجابر ضد إحدى الأميركيتين كوكو غوف الثالثة وماديسون كيز.

أما حداد مايا التي تبلغ نهائي إحدى دورات الألف نقطة للمرة الثالثة في مسيرتها بعد عامي 2022 حين وصلت الى نهائي دورة مونتريال و2023 حين انتهى مشوارها عند هذا الدور في دورة روما، فتلتقي البولندية إيغا شفيونتيك الأولى عالمياً أو الإسبانية سارا سوريبيس تورمو.

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