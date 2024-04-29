تتويج الفائزين بسباق دلما لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً

المصدر: الظفرة - البيان

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توج الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أمس الأحد الفائزين في الشوط الختامي لسباق دلما لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً الذي حمل اسم «حصباة دلما»، ضمن فعاليات مهرجان سباق دلما التاريخي.

وتقام النسخة السابعة من المهرجان تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية بجزيرة دلما ويستمر حتى 5 مايو المقبل في جزيرة دلما.

حضر التتويج سالم راشد الرميثي المدير العام لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في هيئة أبوظبي للتراث، وعدد من المسؤولين والنواخذة والبحارة ومحبي السباقات البحرية التراثية.

وفاز بالمركز الأول في الشوط الختامي «حصباة دلما» القارب «شباب صحار» لمالكه اللجنة العمانية للرياضات البحرية، بقيادة النوخذة محمد صالح راشد الغيثي، والسكوني إبراهيم صالح راشد الغيثي، وجاء في المرتبة الثانية القارب «الدفاع» لمالكه وزارة الدفاع، بقيادة النوخذة والسكوني بدر عبد الحكيم محمد ثاني، وحل ثالثاً القارب «KHK» لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، بقيادة النوخذة أحمد ناصر البو سميط، والسكوني محمد جاسم. كما تم تتويج الفائزين بأشواط السباق التمهيدي.

وجرى السباق في مرحلتين، ختامية جرت أمس بمشاركة 204 بحارة على 12 قارباً، وتمهيدية جرت يوم «السبت» في أربعة أشواط حملت أسماء هيرات دلما «حالة دلما، أم العنبر، حد بوصفير، بوجفير» بمشاركة 680 بحاراً على 40 قارباً، وأسفرت عن تأهل الثلاثة الأوائل من كل شوط إلى الشوط الختامي.

وبلغ مجموع الجوائز المالية للسباق الذي بلغت مسافته 4 أميال بحرية، أكثر من مليونين و400 ألف درهم، حيث حصل الفائز الأول في كل شوط من الأشواط الأربعة التمهيدية على 80 ألف درهم، والثاني على 70 ألفاً، والثالث على 60 ألفاً، وتوزعت الجوائز حتى المركز العاشر، فيما حصل الفائز الأول في الشوط الختامي «حصباة دلما» على جائزة مالية قدرها 100 ألف درهم، والثاني 80 ألفاً، والثالث 70 ألفاً، وتوزعت الجوائز حتى المركز الثاني عشر.

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