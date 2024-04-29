بدء إجراءات فحص المحامل الشراعية المشاركة في سباق دلما التاريخي

المصدر: الظفرة - البيان

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تتابع اللجنة المنظمة لسباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان سباق دلما التاريخي في نسخته السابعة، مع المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس لتحديد موعد مثالي لانطلاقة السباق خلال الأيام المقبلة، والذي تشارك فيه محامل من كل إمارات الدولة.

ويقام المهرجان برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وبتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وانطلق الجمعة الماضي، وتستمر أنشطته حتى 5 مايو المقبل في جزيرة دلما بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي.

ووفقاً لحالة الطقس المناسبة، ستقوم اللجنة المنظمة باختيار اليوم الأفضل لإقامة السباق الذي يعد الحدث الرئيسي والأبرز في المهرجان، حيث ينطلق لمسافة 80 ميلاً بحرياً، بما يصل إلى 125 كيلومتراً، من جزيرة دلما وحتى شاطئ المغيرة.

وشهدت إجراءات الفحص الفني للمحامل الشراعية التي تم تسجيلها وأكدت مشاركتها في السباق في مواقع الفحص بعدد من إمارات الدولة نجاحاً جيداً، وذلك حسب اللوائح والقوانين التي وضعت للمشاركة في السباق، حيث تم تطبيق كل المعايير المطلوبة خلال فحص كل المحامل، وذلك تيسيراً للمشاركين في تأكيد المشاركة.

من جانبه، أشاد ماجد عتيق المهيري، مدير إدارة الرياضات البحرية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للفعاليات التراثية في كل المناسبات من أجل تعزيز الجهود المبذولة من قبل الدولة للحفاظ على التراث، وثمن رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، لمهرجان سباق دلما التاريخي، الذي يعد حافزاً للمشاركين والمتابعين والمنظمين.

وقال: اكتملت الترتيبات الفنية واللوجستية والإدارية لتنظيم وانطلاقة سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، وفق أعلى المعايير، ونتابع عن كثب حالة الطقس مع الجهات المختصة لأجل تحديد موعد مثالي لإقامة السباق، يمنح المشاركين أريحية في تقديم ملحمة بطولية رائعة في هذه النسخة، وبما يتناسب مع برنامج فعاليات المهرجان، ومن ثم يتم تحديد موعد وجود المحامل في جزيرة دلما لوضع اللمسات الأخيرة للإبحار من دلما إلى شاطئ المغيرة.

وأضاف: شهدت عمليات التسجيل تفاعلاً كبيراً من الملاك والنواخذة لتأكيد المشاركة في السباق الكبير، الذي ينتظره الجميع في كل عام للاحتفال بأقوى وأفضل وأغنى سباق في الدولة والمنطقة، تخوض خلاله المحامل رحلة في رحاب الطبيعة الساحرة، تستدعي ذكريات الماضي التليد ليعانق الحاضر الزاهر.

وتابع: يشكل مهرجان سباق دلما التاريخي أكبر منصة يعرض خلالها التراث البحري الإماراتي الأصيل بتفاصيله الدقيقة على سطح الماء من خلال السباقات البحرية المتنوعة، وفي مقدمتها سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، وعلى الشاطئ بالفعاليات المتنوعة التي تحكي قصصاً وروايات خالدة عن حياة أهل البحر في جزيرة دلما التاريخية، إلى جانب الأنشطة المجتمعية والتفاعلية.

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