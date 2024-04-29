الإمارات ترفع رصيدها إلى 274 ميدالية في دورة الألعاب الخليجية للشباب

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

عززت الإمارات صدارتها لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب “الإمارات 2024”، التي تستضيفها الدولة حتى 2 مايو المقبل تحت شعار “خليجنا واحد.. شبابنا واعد”، ورفعت رصيدها إلى 274 ميدالية ملونة.

وواصل رياضيو ورياضيات الإمارات تألقهم بإحراز 43 ميدالية جديدة في اليوم الثالث عشر للدورة الذي شهد أعلى معدل يومي لميداليات لاعبينا ولاعباتنا، والتي تحققت بواسطة منتخبات القوس والسهم والجولف والكاراتيه، والسباحة، والجودو والبلياردو.

وتوزعت ميداليات الإمارات الـ 274 على 90 ميدالية ذهبية، و97 فضية، و87 برونزية.

ورفعت السعودية رصيدها من الميداليات إلى 123 ميدالية، في المركز الثاني، بعد حصول رياضييها على 30 ميدالية جديدة، بواقع 49 ذهبية، و46 فضية، و28 برونزية.

وحافظت الكويت على المركز الثالث بـ 106 ميداليات بواقع 30 ذهبية، و41 فضية و35 برونزية، وجاءت قطر في المركز الرابع بـ 65 ميدالية منها 26 ذهبية، و16 فضية و23 برونزية، والبحرين في المركز الخامس بـ 66 ميدالية بواقع “21 ذهبية، و17 فضية، و28 برونزية” ثم سلطنة عمان في المركز السادس بـ 48 ميدالية “ 17 ذهبية، و 11 فضية، و20 برونزية”.

وشهدت منافسات اليوم الثالث عشر تألقاً لمنتخب الإمارات للقوس والسهم الذي تصدر ختام المنافسات في نادي ضباط شرطة الشارقة بـ22 ميدالية ملونة منها 10 ذهبيات و7 فضيات و5 برونزيات، متفوقا على منتخب قطر الذي حل ثانياً برصيد 6 ميداليات منها 3 ذهبيات وفضيتان وبرونزية، والمنتخب السعودي الثالث برصيد 5 ميداليات منها 4 فضيات وبرونزية واحدة، ثم الكويت الرابع برصيد برونزية واحدة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز