" الإمارات للدراجات " يفوز بلقب سباق أستورياس في إسبانيا .. وديل تورو يحلق بالصدارة

المصدر: وام

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فاز إيزاك ديل تورو من فريق الإمارات للدراجات الهوائية البالغ من العمر 20 عاماً، بلقب سباق فويلتا أستورياس في إسبانيا أمس، بعد أن سيطر فريق الإمارات على المرحلة التي فاز بها فين فيشر بلاك.

وتولى ديل تورو قيادة المجموعة بينما كان الدراجون يتسابقون في المسافة من بينيا دي أونيس إلى أوفييدو على مسار بطول 140 كم، ووضع فيشر بلاك في موقع متميز لتحقيق النصر.

وبهذا الفوز يكون فريق الإمارات قد حقق الفوز بجميع مراحل السباق الثلاث بواسطة كل من ديل تورو، وأنطونيو مورجادو، وفين فيشر بلاك.

يذكر أن رافال ماجكا جاء في المركز الثاني على منصة التتويج.

وقال ديل تورو: "كان سباقاً مميزاً، وفريق الإمارات كان قويًا للغاية وقام بعمل رائع. لقد دعم الجميع فوزي، فهو فوز مهم للغاية بالنسبة لي لأنه الأول بالتصنيف العام على هذا المستوى. كنت سعيدًا لأنني تمكنت من مساعدة زملائي في الفريق على الفوز بمراحل أخرى أيضًا والاحتفال بهذه اللحظات الجميلة معهم، كل زملائي يستحقون الثناء. أنا سعيد بهذا الفوز وآمل أن أستمر بهذا المستوى في السباقات المقبلة".

نتائج المرحلة الثالثة

1. فين فيشر بلاك (فريق الإمارات) 3:22:52

2. إيزاك ديل تورو (فريق الإمارات) التوقيت نفسه

3. جوردان جيجات (فريق توتل انرجيز) التوقيت نفسه

التصنيف العام الأخير

1.⁠ ⁠ إيزاك ديل تورو (فريق الإمارات) 12 ساعة 59 دقيقة 4 ثوان

2 . رافال ماجكا (فريق الإمارات) +1 "15"

3. إريك فاجونديز (فريق بورغوس – بي اتش) +1 “20”

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