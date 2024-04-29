"عمومية اليد" توافق على مقترح عودة نظام الذهاب والإياب لمباريات الدوري

المصدر: وام

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وافقت الجمعية العمومية العادية لاتحاد الإمارات لكرة اليد بالأغلبية، على المقترح الذي تقدم به نادي الشارقة، بشأن تعديل مسابقة الدوري، لضمان عودة نظام الذهاب والإياب، وتمت إحالة القرار إلى مجلس إدارة الاتحاد لاعتماده.

وعقدت الجمعية العمومية، اجتماعها مساء أمس “الأحد” في فندق سنترو بالشارقة، برئاسة عبد السلام ربيع المحيربي نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد، وبحضور ممثلي 17 ناديا هم: الإمارات، واتحاد كلباء، وبني ياس، والبطائح، والجزيرة، وخورفكان، ودبا الحصن، والذيد، وشباب الأهلي، والشارقة، والظفرة، والعين، ومليحة، والمدام، والنصر، والوحدة، والوصل.

وشهدت العمومية حضور أحمد العبدولي ممثل الهيئة العام للرياضة، فيما اكتمل النصاب القانوني بحضور جميع الأعضاء.

وخلال الاجتماع تم عرض تقارير اللجان الفنية المتخصصة ،الحكام، والمسابقات، والمنتخبات الوطنية، والمدربين، عن العام الماضي، وخطة الموسم المقبل، وتم اعتماد الحساب المالي الختامي للاتحاد.

كما تم توجيه الشكر للأندية الأعضاء على تعاونها مع اتحاد اللعبة، خلال فترة إعداد منتخب الناشئين للمشاركة في منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الخليجية الأولى "الإمارات2024"، والمستمرة حتى 2 مايو المقبل.

وأكد ناصر الحمادي ، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة اليد، أن العمومية ناقشت مقترحات أندية الشارقة، والعين والوحدة، والتي تقدمت بها في الموعد القانوني، وهو قبل عشرة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية، فيما تمت إحالتها للجان المختصة.

وأوضح الحمادي أن من بين المقترحات التي تم تقديمها خلال العمومية، موضوع اللاعبين الأجانب والمقيمين في الأندية، وكذلك مواليد الدولة، وقد تم الاتفاق على تسجيل النادي لاعبا من مواليد الدولة أو لاعبا خليجيا.

وأشار الأمين العام لاتحاد اليد، إلى أن الاتحاد يرحب بمقترحات الأعضاء من أجل تطوير اللعبة، ونشرها، لافتا إلى أن جميع الأندية لديها الرغبة في التطوير، والتعاون مع الاتحاد من أجل الصالح العام، بما ينعكس إيجابا على المنتخبات الوطنية.

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