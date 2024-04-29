37 ميدالية في يوم.. رقم قياسي للإمارات

المصدر: دبي - البيان

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واصلت رياضة الإمارات نتائجها المميزة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب «الإمارات 2024»، التي تستضيفها الدولة حالياً، تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد»، وحقق لاعبو ولاعبات الإمارات رقماً قياسياً جديداً، بحصد 37 ميدالية جديدة في يوم واحد، وتوزعت ميداليات الإمارات في منافسات اليوم الـ 12، بين 18 ميدالية للكاراتيه، و10 ميداليات للسباحة، و4 ميداليات للجودو، و3 ميداليات للقوس والسهم، وميداليتين لمنتخب الدراجات.

وعززت الإمارات صدارتها لجدول الترتيب، برصيد 231 ميدالية (73 ذهبية، و86 فضية، و72 برونزية)، وجاءت السعودية ثانياً برصيد 93 ميدالية (40 ذهبية، و33 فضية، و20 برونزية)، تليها الكويت بـ 89 ميدالية (23 ذهبية، و31 فضية و35 برونزية)، ثم البحرين رابعاً بـ 57 ميدالية (19 ذهبية، 15 فضية، و23 برونزية).

الكاراتيه

ونجح منتخب الإمارات في حصد 18 ميدالية بمنافسات اليوم الأول للكاراتيه، بواقع (5 ميداليات ذهبية، و7 فضية، و6 برونزية)، محققاً المركز الأول، وحل الكويت وصيفاً بـ 10 ميداليات (3 ذهبيات، وفضية، و6 برونزيات)، ثم السعودية بـ 6 ميداليات (2 ذهبية، و2 فضية، و2 برونزية)، وجاءت قطر رابعاً بميدالية برونزية.

وفازت ملك الحاج (الإمارات) بذهبية كوميتيه فردي آنسات تحت 48 كلغم، ونالت زميلتها شيخة جوهر الفضية، وحلقت خديجة الجسمي (الإمارات)، بذهبية كوميتيه فردي تحت 53 كلغم، وتشاركت لاعبتنا شذى النوبي في البرونزية مع جنى العمران (السعودية). وفازت بالمركز الأول لكوميتيه فردي تحت 59 كلغم، مهرة البلوشي (الإمارات)، وجاءت زميلتها شيخة الكتبي بالمركز الثاني، وفازت شما الكتبي (الإمارات)، بذهبية كوميتيه فردي آنسات تحت 66 كلغم، وزميلتها حمده البلوشي بالفضية.

ونالت شيخة اليافعي، وشما اليافعي (الإمارات)، فضية وبرونزية كوميتيه فردي فوق 66 كلغم، وفازت تولاي عبد الله (الكويت) بالذهبية. وفي مسابقات الشباب، فاز يعقوب عباس (الإمارات) بفضية كوميتيه فردي فوق 76 كلغم، وكانت الذهبية لسيف القايد من السعودية، وفي كوميتيه فردي تحت 55 كلغم، فاز علي العجمي (الكويت) بالذهبية، وريان راشد (السعودية)، وحقق راشد الصريدي، وخليفة الحجاج (الإمارات) برونزية كوميتيه فردي تحت 55 كلغم، وفاز علي العجمي (الكويت) بالذهبية، وريان راشد (السعودية) بالفضية، وفاز راشد سالم (الإمارات) بذهبية كوميتيه فردي تحت 61 كلغم، وتشارك فهد العازمي (الكويت) وراشد الزرعوني (الإمارات) البرونزية.

ونال عبد الله حسن (الإمارات) فضية كوميتيه فردي تحت 68 كلغم، وتشارك البرونزية مبارك الكعبي (الإمارات)، وسعد السيف (السعودية)، فيما توج موسى المطيري (الكويت) بالذهب.وحقق علي البلوشي (الإمارات) فضية كوميتيه فردي تحت 76 كلغم، فاز عبد الله القحطاني (السعودية) بالذهبية.

القوس والسهم

وحقق أبطال الإمارات 3 ميداليات ذهبية في منافسات الفرق بالقوس والسهم، بالفوز بالمركز الأول في مسابقتي القوس الأولمبي «المحدب» تحت 18 سنة للذكور والإناث، ومسابقة القوس الأولمبي «المحدب» تحت 15 سنة للإناث.

وحصد منتخب «الأمل» الإماراتي للجودو 4 ميداليات، وفاز سيف الحمادي بذهبية وزن تحت 60 كلغم، وأحرز 3 فضيات كل من محمد النقبي «تحت 50 كلغم»، وحميد الشامسي «تحت 55 كلغم»، وأحمد الزرعي «تحت 66 كلغم».

تتويج

واختتم منتخب الدراجات مشواره بالدورة بتتويج حارب المرزوقي بذهبية سباق الفردي ضد الساعة، لمسافة 20 كلم، وزميله خالد النعيمي بالميدالية الفضية.

وتأهل الإماراتي محمد الجسمي إلى نصف نهائي مسابقة البلياردو فردي (9 كرات)، وسيلتقي مع السعودي خالد الغامدي في نصف النهائي. واقترب منتخبنا من التتويج بالميدالية الذهبية للغولف، محافظاً على صدارة الترتيب، برصيد 21 ضربة فوق المعدل، فيما واصل ريان أحمد لاعب منتخبنا صدارته لترتيب الفردي، برصيد 3 ضربات تحت المعدل، ليقترب من حصد الميدالية الذهبية.

وأنهى منتخبنا لكرة الطاولة، مشاركته في الدورة في المركز الرابع برصيد 4 ميداليات برونزية. تصدر منتخب قطر منافسات اليوم الأول للسباحة، بحصوله على 11 ميدالية، (5 ذهبيات، و4 فضيات، وبرونزيتين)، وجاء منتخب الإمارات خامساً برصيد 10 ميداليات (ذهبية، و5 فضيات، و4 برونزيات). وحصد المنتخب السعودي ذهبية كرة القدم الإلكترونية «إف سي 24»، بتغلبه على منتخب الإمارات في النهائي 4-3، ثم في المباراة الفاصلة بنتيجة 3-2.

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