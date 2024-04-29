الدنماركي بيترسين يتوّج بـ «تحدي الإمارات» العالمي للغولف

المصدر: أبوظبي - فائز بجبوج

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حقق الدنماركي راسموس بيترسين لقب بطولة «تحدي الإمارات»، ضمن جولة التحدي العالمية للغولف، التي اختتمت أمس في نادي شاطئ السعديات للغولف، ونظمها اتحاد الإمارات للغولف والجولة الأوروبية للغولف، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

وقام عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بتتويج بيترسين بكأس البطولة، وبحضور وليد العطار عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للغولف، وتوم فيليبس، المدير التنفيذي لجولة دي بي ورلد في الشرق الأوسط وإسماعيل الشريف المدير الإقليمي لفيا غولف.

وحقق الدنماركي الفوز بإنهاء المنافسات بمجموع 14 ضربة تحت المعدل، ليحقق لقبه الثاني في آخر ثلاث بطولات شارك فيها، وحافظ على صدارة ترتيب الموسم الذي يقام بعنوان «الطريق إلى مايوركا» مع إقامة بطولات تطوف دول العالم.

وتقدم بيترسين على الجنوب أفريقي ويلكو نينبابير الذي جاء في المركز الثاني وبرصيد 13 ضربة تحت المعدل، وحقق المركز الثالث الإنجليزي دافيد هورسي وبرصيد 11 ضربة تحت المعدل. وقال عارف العواني: «أبوظبي تشهد عاماً استثنائياً لرياضة الغولف مع إقامة هاتين البطولتين ضمن جولة التحدي، وترقب إقامة بطولة أبوظبي ضمن المرحلة الختامية من جولة دي بي ورلد في شهر نوفمبر المقبل، وبمشاركة نخبة اللاعبين الذين تأهلوا وفق النتائج على مدار الموسم».

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