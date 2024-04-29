«الموارد البشرية» بطلاً للياقة والتحدي في شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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حصد قطاع الموارد البشرية المركز الأول ببطولة اللياقة والتحدي«تحدي القوة» والتي أقيمت بنادي ديزرت ستورم في أبوظبي وذلك ضمن درع معالي قائد عام شرطة أبوظبي للموسم 2023 الرياضي - 2024 وحاز قطاع الأمن الجنائي المركز الثاني، وحقق قطاع المهام الخاصة المركز الثالث.

شارك في البطولة أكثر من «52» لاعباً ولاعبة من مختلف القطاعات الشرطية وحضرها عدد كبير من المنتسبين وأقيمت على مدار يومين، وشهدت منافسات قوية ومتميزة وسط حماسة كبيرة بين اللاعبين، وحصل اللاعب أحمد الشحي من قطاع المهام الخاصة على أفضل لاعب، وحصلت روضة الشيباني من قطاع الموارد البشرية على أفضل لاعبة ببطولة تحدي القوة.

وتوج العقيد سلطان السويدي نائب مدير مركز التربية الرياضية الشرطية الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة، مشيداً بدعم القيادة الشرطية لمسيرة الرياضة في شرطة أبوظبي وحرصها على تأهيل نخبة أبطال هذه الرياضة الراغبين في التطوّر المستمر وإثراء رصيدهم من الإنجازات المتميزة.

كما أثنى على جهود اللجنة المنظمة ولجنة الحكام لتجهيز العناصر لمثل هذه البطولات الفريدة من نوعها، والتي تعكس واقع رجل الأمن وحرصه على اللياقة البدنية والرياضة، وثمن دعم القيادة الشرطية على ممارسة الأنشطة الرياضية بشكل عام.

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