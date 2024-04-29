خالد معيوف يتوج بكأس بطولة الدولة للدراجات

المصدر: الشارقة - البيان

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فاز دراج نادي شباب الأهلي خالد معيوف بكأس سباق الفردي العام «بطولة الدولة»، التي أقيمت أمس، في منطقة نزوى بالشارقة، لفئات الكبار وتحت 23 سنة والإناث والشابات، وشهد السباق مشاركة أكثر من 90 لاعباً ولاعبة من مختلف الأندية. حضر السباق رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، منصور بوعصيبه، والدكتور ياسر الدوخي الأمين العام للاتحاد، وخلال السباق، الذي أقيم لمسافة 99 كم، سيطر فريق شباب الأهلي على المراكز الثلاثة الأولى، بفوز خالد معيوف بالمركز الأول، وطلال محمد في المركز الثاني، ثم وليد النقبي في المركز الثالث.

وفي فئة تحت 23 سنة، فاز دراج فريق الإمارات محمد المطيوعي بكأس المركز الأول، وجاء عبد الله جاسم ثانياً، وعبد العزيز الهاجري ثالثاً. وفي فئة الإناث، فازت البطلة الأولمبية صفية الصايغ من فريق الإمارات للمحترفين، بكأس البطولة، وجاءت فرح المري من فريق شرطة دبي،بالمركز الثاني.

وشهدت فئة الشابات، فوز مروى سلمان بكأس البطولة، وجاءت ريناد اليافعي بالمركز الثاني، وعلياء آل علي في المركز الثالث.

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