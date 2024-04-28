منتخب الجوجيتسو للناشئين والشباب يسعى لتحقيق لقبه الآسيوي الأول

المصدر: وام

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يواصل المنتخب الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة مبادلة للاستثمار، استعداداته المكثفة للمشاركة في النسخة الثامنة من بطولة آسيا للجوجيتسو، التي تشهد للمرة الأولى إطلاق منافسات مخصصة لفئات الناشئين والشباب “تحت21 و18 و16 عاما” بتنظيم من الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو، بالتعاون مع اتحاد الإمارات في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 3- 8 مايو المقبل.

وتستضيف مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، فعاليات البطولة التي تستقطب مشاركة واسعة تفوق 1500 لاعب ولاعبة من مختلف أرجاء آسيا.

ويشارك في منافسات فئتي الشباب والناشئين التي تقام لأول مرة على أرض الدولة، أكثر من 700 لاعب ولاعبة من 25 دولة.

ويطمح منتخبنا الوطني للجوجيتسو بكافة فئاته، إلى مواصلة مسيرة إنجازات الدولة القارية والدولية على صعيد الرياضة، مستندا إلى الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، والمتابعة الحثيثة من اتحاد الإمارات للجوجيتسو، حيث يكثف استعداداته وتدريباته، تحت إشراف الجهاز الفني، للوصول إلى الجاهزية البدنية والنفسية المطلوبة، للمنافسة على أعلى المستويات واعتلاء منصة التتويج.

وقال سعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو.." يتطلع أبناء وبنات الوطن، إلى تقديم أرفع المستويات التي تواكب تطور وإنجازات رياضة الجوجيتسو الإماراتية، وآخرها التتويج ببطولة العالم للشباب والناشئين التي أقيمت في كازاخستان ودورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب".

وأضاف " يمتلك المنتخب الوطني جيلا متميزا من اللاعبين واللاعبات، الذين يتسلحون بالعزيمة والمثابرة والإصرار والرغبة الحقيقية، في إثراء خزينة الدولة من الإنجازات القارية والعالمية، ونحن على ثقة تامة بقدرة تلك المواهب الواعدة، على التميز والتألق، في ظل ما يتمتعون به من دعم وتشجيع ومتابعة على كافة المستويات".

وقال " تمثل النسخة الأولى من بطولة آسيا للجوجيتسو للشباب والناشئين، منصة نموذجية لاستعراض مهارات أبنائنا وبناتنا، ضمن أجواء استثنائية من الحماس، ما يعكس نجاح مشروع الجوجيتسو الإماراتي، الذي يمتد لأعوام طويلة من الإدارة والتخطيط وتنفيذ الإستراتيجيات ذات الكفاءة العالية، في تطوير اللعبة محليا وإقليميا وعالميا".

من جانبه قال إبراهيم الحوسني مدرب المنتخب الوطني للناشئين.. " نستعد لهذه المحطة الآسيوية الأبرز منذ عدة أسابيع، وكثفنا تحضيراتنا خلال الأيام الماضية، بإقامة معسكر تدريبي لمنتخبي الناشئين والشباب في مبادلة أرينا، حيث تم وضع برنامج إعدادي يضمن وصول اللاعبين واللاعبات إلى مستويات التنافسية المطلوبة، والتركيز على مختلف الجوانب الفنية والبدنية والنفسية للأبطال".

وأضاف " يبذل أفراد المنتخب جهودا كبيرة في التدريب، ويتحلون بأعلى درجات المسؤولية، انطلاقا من إدراكهم لحجم وأهمية الحدث".

وأوضح " يمتلك اللاعبون واللاعبات إصرارا كبيرا على التميز والتفوق خلال الحصص التدريبية، ونحن على يقين بأنهم يملكون المقومات التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم من المشاركة، وتقديم أفضل ما لديهم لاعتلاء منصة التتويج".

وقال اللاعب حمدان الظاهري لاعب المنتخب الوطني لفئة تحت 16 عاما.. " أشعر بالفخر كوني جزءا من هذا المنتخب، وأثمن الدعم الكبير من القيادة الرشيدة واتحاد الإمارات للجوجيتسو والجهاز الفني، وهو ما يمثل الحافز الأكبر لنا للعمل الجاد وتحقيق أهدافنا بالفوز وتحقيق اللقب".

وقالت دانة البريكي لاعبة المنتخب الوطني لفئة تحت 18 عاما.. “ نخضع منذ أسابيع إلى برنامج تدريبي صارم، يعود علينا بمكاسب كثيرة، ولقد تجلّى ذلك في مستويات اللياقة والقوة البدنية التي وصلنا إليها”.

وأضافت " نحن مستعدون للمنافسة وتقديم أفضل ما لدينا على بساط بطولة آسيا للجوجيتسو".

وقال فرّاج العولقي لاعب المنتخب لفئة تحت 21 عاما.." عازمون على تقديم الأداء الأفضل الذي يتماشى مع تطلعاتنا وآمالنا.. ونتدرب على فترتين صباحية ومسائية، للوصول إلى المستويات التي تؤهلنا للذهاب بعيدا في البطولة، وننتظر بفارغ الصبر إظهار مهاراتنا أمام جماهيرنا".

ويولي اتحاد الإمارات للجوجيتسو أهمية استثنائية لتأهيل وصقل المواهب في الفئات العمرية المختلفة، خصوصا فئتي الناشئين والشباب باعتبارهما الرافد الأساسي للمنتخب الأول، وحجر الزاوية لتطوّر جوجيتسو الإمارات، وإنتاج الأبطال القادرين على رفع علم الدولة في منصات التتويج.

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