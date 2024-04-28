جيفورجين تتوج بلقب «أكاديمية فاطمة بنت مبارك للشطرنج»

المصدر: أبوظبي - وام

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توجت ماريا جيفورجين بلقب بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك السادسة للشطرنج الخاطف، ونالت روضة العفيفي جائزة أفضل لاعبة إماراتية تحت 12 عاماً، ومريم القبيسي أفضل لاعبة إماراتية تحت 10 سنوات، ومارية البلوشي أفضل لاعبة تحت 8 سنوات.

وأقيمت البطولة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسّسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، وبمشاركة تجاوزت 150 لاعبة من مختلف الجنسيات، وذلك على مدار 9 جولات.

حضر المنافسات الدكتورة أمنيات الهاجري، نائبة رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وناعمة المنصوري، وأمل العفيفي، عضوتا مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وحسين خوري رئيس نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وإبراهيم المرزوقي عضو مجلس إدارة النادي.

وأعربت الدكتورة أمنيات الهاجري عن سعادتها بما حققته البطولة من نجاح تعزيزاً لرؤية الأكاديمية في دعم وتطوير المشاركة النسائية في الرياضة.

وقالت: فخورون بما حققته البطولة من مشاركة واسعة ونأمل أن يرتفع العدد في النسخ المقبلة.

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