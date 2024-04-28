الصين تستعيد صدارة «آسيوية شباب ألعاب القوى» من اليابان في دبي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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أسدل الستار بنجاح كبير على منافسات النسخة 21 من بطولة آسيا لألعاب القوى تحت 20 سنة «الإمارات 2024»، والتي استضافتها دبي، برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، وجرت منافساتها على مضمار وميدان نادي ضباط شرطة دبي، بمشاركة 1000 رياضي ورياضية من 33 دولة، منهم 502 لاعب ولاعبة، وبتنظيم اتحاد الإمارات لألعاب القوى، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وتحت إشراف الهيئة العامة للرياضة، والاتحاد الآسيوي لألعاب القوى.

ونجحت الصين باستعادة المركز الأول في جدول الميداليات، بحصولها على 15 ميدالية ذهبية و9 فضيات و3 برونزيات، واحتلت اليابان صاحبة صدارة جدول الميداليات في النسخة الماضية، المركز الثاني برصيد 8 ذهبيات، و5 فضيات، و8 برونزيات، متقدمة مباشرة على الهند التي حصدت 7 ذهبيات، و11 فضية، و11 برونزية.

حضور

شهد منافسات اليوم الختامي، الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ودحلان جمعان الحمد رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، واللواء الدكتور محمد عبد الله المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وفارس المطوع أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، والعقيد عيسى حمزة مدير البطولة.

مكاسب كبيرة

من جانبه، أعرب اللواء الدكتور محمد المر، عن سعادته بالمكاسب الكبيرة التي تحققت في استضافة الحدث، وقال: «نفخر باستضافة الحدث لأول مرة في الإمارات، والذي شهد مشاركة آسيوية كبيرة، ومثل هذه الأحداث تسهم في نشر (أم الألعاب) بين أبناء الدولة والمقيمين على أرضها، في ظل وجود أبطال القارة، ونحن لدينا الآن قاعدة كبيرة من اللاعبين واللاعبات، تصل إلى أكثر من 40 لاعباً ولاعبة، كما أن البطولة قدمت لنا خبرات كبيرة على المستويين الفني والتنظيمي والكوادر الوطنية».

وكشف عن أن استضافة الإمارات يوم 3 مايو المقبل، بطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من 55 دولة، وتدخل ضمن البطولات التصنيفية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، مشيراً إلى أن استضافة هذه البطولات، يدخل ضمن استراتيجية وأهداف الاتحاد في نشر ألعاب القوى، لتكوين قاعدة من الممارسين داخل الدولة، واكتشاف المواهب وصقلها، لتمكينها من المشاركة في المحافل الدولية، وإحراز الإنجازات للإمارات.

اعتزاز

بينما أعرب العقيد عيسى، عن فخره واعتزازه بالنجاح والتميز في تنظيم البطولة، ما أكد القدرات والإمكانات التي تتمتع بها الإمارات في استضافة وتنظيم المحافل الرياضية الدولية الكبرى، وقال: «سعداء بالوصول بالحدث القاري إلى بر الأمان، وتطبيق أعلى معايير التنظيم، وفخورون بإشادة الاتحاد الآسيوي بالتنظيم، وأيضاً شهادة المشاركين، والذين قدمنا لهم كل الدعم والحفاوة والترحاب وكرم الضيافة، الذي يميز الإمارات وشعبها الطيب الكريم، كما قامت اللجنة المنظمة للبطولة، بتنظيم رحلات للمشاركين إلى معالم دبي السياحية، كي يغادروا «دانة الدنيا»، ومعهم ذكريات جميلة عن الدولة مستضيفة الحدث».

حفل الختام

تجدر الإشارة إلى أن حفل الختام، تضمّن عرض فيلم توثيقي عن مجمل أحداث البطولة، وكلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، «الدول ليست بالحجم بل بإرادة الرجال»، وعقب ذلك، قام العقيد عيسى حمزة، بإنزال علم البطولة، وتسليمه إلى الدكتور محمد المر، والذي قام بدوره بتسليمه إلى رئيس اتحاد هونغ كونغ لألعاب القوى، البلد المستضيف للنسخة 22.

وعقب ذلك، كرم دحلان الحمد، اتحاد ألعاب القوى الإماراتي واللجنة المنظمة، بدرع التميز، وتسلمه اللواء الدكتور محمد المر، ووجّه دحلان الحمد، كلمة شكر إلى فرق العمل من حكام وأجهزة إدارية وفنية ومتطوعين، كما شكر الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، على الدعم والحفاوة وكرم الضيافة.

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