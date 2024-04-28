«جمعية الإمارات للمكفوفين» يتألق في دوري كرة الهدف

المصدر: الشارقة - البيان

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أقيمت أمس جولة جديدة من منافسات دوري كرة الهدف للمكفوفين في قاعة جمعية الإمارات للمكفوفين بالشارقة وشارك فيها 3 فرق وهي: نادي عجمان لذوي الإعاقة، ونادي خورفكان للمعوّقين، والمستضيف جمعية الإمارات للمكفوفين الذي تألق في المنافسات، وذلك تحت رعاية اللجنة البارالمبيّة الوطنية وفي إطار الموسم الرياضي 2023-2024.

وأسفرت النتائج عن فوز جمعية الإمارات للمكفوفين في أولى المباريات على نادي عجمان بنتيجة اثني عشر هدفاً مقابل هدفين، بينما جاءت نتيجة المباراة الثانية لمصلحة نادي خورفكان الّذي فاز على نادي عجمان بمجموع أهداف بلغ عشرة أهداف نظيفة، كما تغلّب فريق جمعيّة الإمارات في قمّة مباريات الجولة على نادي خورفكان بنتيجة خمسة عشر هدفاً مقابل خمسة أهداف في مباراة جاءت حماسيّة وقويّة بين الفريقين.

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