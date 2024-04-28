مهرجان دلما التاريخي.. منتجات تعكس التراث وتحتفي بالبحر

المصدر: الظفرة - البيان

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يقدم السوق الشعبي في مهرجان دلما التاريخي بدورته السابعة منتجات متنوعة ومتعددة تعكس بما تقدمه لوحات من التراث الإماراتي، وتحتفي بالبحر من خلال عرض المنتجات المرتبطة به، وتستمر فعاليات ومسابقات المهرجان لغاية 5 مايو المقبل في جزيرة دلما تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

ويضم السوق الشعبي في المهرجان 35 محلاً متنوعاً تقدم لجمهور المهرجان العديد من الصناعات التقليدية الإماراتية، والمأكولات الشعبية والمواد التموينية والقهوة العربية، ومنتجات ترتبط بالبحر، إضافة إلى الحلويات والعطور والبخور وحلي النساء، والملابس والمشغولات اليدوية وغيرها الكثير، حيث تمتاز هذه المعروضات بأسعار تنافسية مقارنة مع الأسواق التجارية.

ويحتضن السوق العديد من البطولات الشعبية والرياضية التي تجري فيه منافساتها اليومية، من أبرزها بطولات الكيرم والدومينو للرجال والنساء، وبطولات كرة القدم الشاطئية للرجال والناشئين وكرة الطائرة الشاطئية للرجال، إلى جانب عروض فرقة أبوظبي للفنون الشعبية التي تقدم فنوناً بحرية تراثية في أروقة المهرجان والمسرح.

كما يحتضن السوق بيت النوخذة وركني التراث البحري والحرفيات اللذين يقدمان عروضاً حية لصناعات تراثية يدوية يتم تقديمها أمام الزوار مباشرة، وقرية الطفل وركن الرسم وعربات الطعام المتنقلة، وأجنحة الجهات الداعمة والراعية والمشاركة.

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