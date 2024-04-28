«الحبتور» بطلاً لكأس «أبريل للبولو» مسك ختام الموسم

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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قاد محمد الحبتور فريق «الحبتور» إلى الفوز بكأس «أبريل للبولو»، خاتمة بطولات الموسم، في نهائي يعد مسك الختام له ولفريقه، حيث توج الفريق بلقب البطولة، ونال محمد الحبتور «أحسن لاعب» في المباراة النهائية، بعد أن أحرز «هاتريك»، مرجحاً كفة فريقه بالهدف الذهبي، بعد التعادل مع منافسه العنيد فريق «ذئاب دبي مهرة» بأربعة أهداف لكل منهما، في الوقت الأصلي للمباراة، ليلعبا وقتاً إضافياً، ويحتكما إلى الهدف الذهبي، لتنتهي المباراة لصالح فريق الحبتور بخمسة أهداف مقابل أربعة أهداف، ضم الفريق الذهبي كلاً من: الشيخة علياء آل مكتوم، ومحمد الحبتور، وخلف الحبتور ودياز البريدي، أما فريق ذئاب دبي مهرة، فقد ضم كلاً من: حبتور الحبتور، وطارق الحبتور، وفيكتوريا ليوبلين، وبرونو باز.

سعادة

وأعرب محمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو، عن سعادته البالغة بانتهاء الموسم الرياضي 23 /24، الذي شهد مشاركة إيجابية ونشاطاً لافتاً من جميع الأندية، ما يبشر بمستقبل جيد ومشرق للعبة، ويدعونا للتفاؤل، خاصة أننا مقبلون على تنظيم واستضافة كأس العالم للبولو 2026.

وأضاف الحبتور أن بولو الإمارات يملك نخبة من اللاعبين الواعدين، الذين يعول عليهم الاتحاد في تمثيل الدولة خير تمثيل في المستقبل القريب، مؤكداً أن الاتحاد لديه خطط طموحة في سبيل تعزيز هذا الجانب، وتمكين اللاعبين المواطنين «النخبة» من الوصول إلى أعلى المستويات، وتوفير أفضل احتكاك لهم خلال العامين المقبلين.

وواصل: لعل صعوبة هذا الفوز تكمن في أن لائحة البطولة تقضي بأنه لا يجوز للاعب المحترف في الفريق أن يحرز الأهداف، حتى تتاح الفرصة للاعبين الهواة والواعدين».

الترضية

على صعيد كأس الترضية، حقق فريق «مور رالف ستارز» المغربي، بقيادة كريم الضريف، الفوز على منافسه فريق «بي بي إس هيسكث»، بقيادة تومي بلاسيوس، بأربعة أهداف مقابل هدف، وضم فريق «مور رالف ستارز» كلاً من كريم الضريف ورجا أبو الجبين وتوماس اريارتي وكيتا ناكازاوا، أما فريق «بي بي إس هيسكث»، فقد ضم تومي بلاسيوس «أبو البنات»، والثلاثي الجميل بيترا سبانكو وكيم روش ولورين ديكسون. عقب المباراة، توج لوكاس مدير عام فندق نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، الفرق الأربعة وأصحاب الألقاب.

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