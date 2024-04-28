27 لاعبة يمثلن الشارقة للمرأة في صفوف المنتخبات الوطنية المشاركة في الدورة الخليجية

المصدر: الشارقة - البيان

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يشارك نادي الشارقة الرياضي للمرأة ب 27 لاعبة من لاعبات النادي في صفوف المنتخبات الوطنية المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تحتضنها الدولة حالياً حتى 2 مايو المقبل، منهن 16لاعبة سيشاركن في منافسات الألعاب الفردية ، 3 منهن في منافسات الكاراتيه (شيخة مروان الكتبي، شذى النوبي، وشما مروان الكتبي)، و7 في منافسات القوس والسهم :( آمنة مبارك، نورة المازمي، سارة المازمي، فاطمة لشكري، مروى حاجي، مروة السركال، وريما الصايغ، وفي ألعاب القوى تم اختيار 4 لاعبات هن (حصة المازمي، جوري مشربك، شوق عبدالعزيز، ومهرة الخزرجي)، واختيار لاعبة واحدة لكرة الطاولة هي حصة النمر، وواحدة للتايكواندو هي ميثاء راشد.

وعلى صعيد الألعاب الجماعية تم اختيار 10 لاعبات من صفوف النادي بفروعه الثلاثة (الرئيسي والشرقية والوسطى) لخوض منافسات كرة السلة (3في 3)، منهن 5 من الفرع الرئيسي : الهنوف محمد، صفية عادل، ندى عيسى، علياء محمد، وموزة سيف، و4 لاعبات من فرع الشرقية: مريم عسكر، شيخة خلفان، سارة محمد، ومنيرة فيصل، بجانب اللاعبة طيف عيسى من فرع الوسطى.

من جانبها تمنت مي العامري نائب مدير النادي كل التوفيق للاعبات النادي خلال مشاركتهن ضمن صفوف المنتخبات الوطنية في الدورة، مؤكدة جاهزيتهن واستعدادهن لدعم مسيرة المنتخبات الوطنية وتحقيق النتائج التي تليق باسم الدولة ومكانتها خلال التظاهرة.

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