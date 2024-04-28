مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة توقع مذكرة تعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض

المصدر: البيان

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وقعت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة مذكرة تعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض بالمملكة العربية السعودية يوم أمس السبت. وذلك في إطار نهج المؤسسة الهادف لمد جسور تكوين علاقات شراكة مستدامة مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية لدعم أهداف المؤسسة في مجال تحقيق قيمة مضافة لرياضة المرأة والمجالات الأخرى ذات العلاقة وتنمية مسيرة المرأة رياضياً ومجتمعياً.

جرت مراسم توقع المذكرة تزامناً مع تنظيم الدورة الرياضية الأولى لطالبات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تنظمها الجامعة خلال الفترة من 26 أبريل الجاري وحتى الأول من شهر مايو المقبل.

وتم توقع المذكرة في إطار حرص كل من المؤسسة والجامعة في توطيد وتوثيق التعاون المتبادل في مجال النهوض والارتقاء بالرياضة النسائية وتشجيع برامج التوأمة بين الجامعات والمؤسسات السعودية والإماراتية لتمكين الفتيات والسيدات من الاستفادة من المزايا الرياضية لدى المؤسسات الرياضية في كلا البلدين، بجانب تبادل الخبرات المهنية والإدارية، وإيماناً من الطرفين بأهمية تضافر الجهود وتكاملها والاستفادة من الإمكانات المتاحة.

حددت المذكرة مجموعة من مجالات التعاون منها تقديم البرامج التدريبية المجانية في عدة مجالات لإداريات الفرق الرياضية والأطقم الفنية واللاعبات، وتنظيم المعسكرات الرياضية للطالبات، وتبادل زيارات اللاعبات والأطقم الفنية بهدف التبادل المعرفي.

مثل مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة خلال مراسم التوقيع سعادة حنان المحمود نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، فيما مثل الجامعة الدكتورة دنيا بنت عبد العزيز الفراج عميدة شؤون الطالبات بالجامعة، بحضور ممثلي وفد المؤسسة الذي ضم كل من سعادة موزة الشامسي نائب مدير المؤسسة، ومارية بن كرم تنفيذي إعلام وعلاقات عامة، ومسؤولي الجامعة.

من جانبها أكدت المحمود على أهمية الشراكة، واعتبرتها فرصة مهمة لاستفادة كل من المؤسسة والجامعة التي تعتبر واحدة من أهم المؤسسات التعليمية الرائدة في المملكة.

وأشارت: أن المؤسسة سوف ترصد كل امكانياتها من منشآت رياضية وكوادر فنية وإدارية لخدمة المذكرة، وتمنت ان تحقق أهدافها المرجوة لكل من المؤسسة والجامعة.

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