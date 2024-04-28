منافسات جديدة لسن الفطامين بميدان الذيد لسباقات الهجن

المصدر: وام

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شهد ميدان الذيد لسباقات الهجن اليوم منافسات جديدة لسباق سن الفطامين التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبتنظيم نادي الشارقة لسباقات الهجن.

تضمن السباق إقامة 22 شوطا لسن الفطامين منها 12 شوطا لأهل الذيد مشتركات و4 أشواط صعوب لأهل الذيد و4 أشواط مفتوحة وشوطين بدون علاج لمسافة 1500 متر وذلك بحضور ملاك ومحبي الهجن.

وجاءت نتائج المراكز الأولى في السباق كما يلي: الشوط الأول تصدره "توفيق" لـ خليفة راشد بن عبيد الكتبي والشوط الثاني " الحيد" لـ محمد خليفة محمد بن هويدن الكتبي والشوط الثالث "مياسة" لـ احمد بن سالم حمد المنصوري والشوط الرابع" شاهين" لـ مطر بن عبيد الطنيجي والشوط الخامس" المعجزة" لـ أحمد مصبح علي الدهماني والشوط السادس "براق" لسعادة مطر علي بن هويدن الكتبي والشوط السابع "الشاهينية" لـ سالم بن عبيد محمد الخاصوني الكتبي.

أما الشوط الثامن فظفر به "شاهين" لـ محمد بن سعيد بن محمد الكتبي والشوط التاسع" الشاهينية" لـ محمد راشد عبيد بن يولك الكتبي والشوط العاشر "شاهين" لـ سالم بن عبيد محمد الخاصوني الكتبي والشوط الحادي عشر"عفاف" لـ سعيد خلفان حمد الحافري والشوط الثاني عشر "شاهين" لـ محمد سعيد بن محمد الكتبي والشوط الثالث عشر "الشاهينية" لـ مبارك صغير بن مرخان الكتبي.

وتصدر الشوط الرابع عشر "شاهين" لـ مطر بن عبيد الطنيجي والشوط الخامس عشر "الشاهينية" لـ مبارك صغير بن مرخان الكتبي والشوط السادس عشر "متعب" لـ أحمد سالم راشد الكاسبي والشوط السابع عشر" شاهين" لـ مبارك صغير بن مرخان الكتبي والشوط الثامن عشر "شاهين" لـ مبارك صغير مرخان الكتبي والشوط التاسع عشر"تراحيب" لـ سليمان علي بن سعيد الكتبي والشوط الـ 20 "شاهين" لـ سعيد سالم خلفان بن جرش الكتبي والشوط الـ 21 "الظبي" لـ سليمان علي بن سعيد الكتبي وأخيرا الشوط الـ 22 ونال صدارته "شاهين" لـ سعيد سالم خلفان بن جرش الكتبي.

وأكد سعادة مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن أن منافسات سباق سن الفطامين تقام صباح كل يوم أحد من كل أسبوع بميدان الذيد لسباقات الهجن، ضمن توجيهات واهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة برياضة سباقات الهجن وملاك الهجن للاستمرار بالمحافظة على هذا المورث المهم.

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