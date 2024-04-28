اختتام المرحلة الأولى من سباق دلما لقوارب التجديف التراثية

المصدر: وام

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اختتمت أمس المرحلة الأولى من "سباق دلما لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً"، ضمن فعاليات مهرجان سباق دلما التاريخي السابع للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتنظمه هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية ويستمر حتى 5 مايو المقبل بجزيرة دلما.

شمل السباق أربعة أشواط لمسافة 4 أميال بحرية بمشاركة 680 بحاراً على متن 40 قارباً تمثل القوارب العشرة الأولى الفائزة في كل شوط من أشواط سباق أبوظبي لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً الذي أقيم في مهرجان التراث البحري على كورنيش أبوظبي في فبراير الماضي.

وانتقلت القوارب الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في كل شوط، إلى الشوط الختامي الذي يحمل اسم "حصباة دلما" وتجري منافساته مساء اليوم .

ويبلغ مجموع الجوائز المالية للسباق أكثر من مليونين و400 ألف درهم، حيث يحصل الفائز الأول في كل شوط من الأشواط الأربعة التمهيدية على 80 ألف درهم، والثاني على 70 ألفاً، والثالث على 60 ألفاً، وتتوزع الجوائز حتى المركز العاشر، فيما يحصل الفائز الأول في الشوط الختامي "حصباة دلما" على جائزة مالية قدرها 100 ألف درهم، والثاني 80 ألفاً، والثالث 70 ألفاً، وتتوزع الجوائز حتى المركز الثاني عشر.

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