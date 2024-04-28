الإمارات تتألق بـ 194 ميدالية في «خليجية الشباب»

المصدر: دبي - البيان

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واصل رياضيو الإمارات، تألقهم في منافسات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب «الإمارات 2024»، التي تستضيفها الدولة حتى الخميس المقبل، تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد»، مقدمين أفضل العروض الفنية، ومتوجين جهودهم بالصعود إلى منصات التتويج، وحصد الميداليات، ليحتكر بذلك سفراء الرياضة الإماراتية نسبة 43 % من مجموع الميداليات المحققة بنهاية اليوم الـ 11 للمنافسات.

وبلغ إجمالي الميداليات التي زينت صدور رياضيينا حتى الآن 194 ميدالية «65 ذهبية، و69 فضية، و60 برونزية»، وذلك من بين 448 ميدالية ملونة في 16 لعبة من أصل 24.

على جانب آخر، توجت الشيخة روضة بنت مكتوم بن راشد آل مكتوم، منتخب السعودية بالميدالية الذهبية لبطولة كرة اليد، ضمن منافسات الدورة التي أقيمت بصالة البطائح الثقافي الرياضي، وجاء منتخب الكويت في المركز الثاني، والبحرين ثالثاً، وسلطنة عُمان رابعاً، ومنتخبنا الوطني الخامس، فيما احتل قطر المركز السادس.

وبالعودة لنتائج البطولة، حققت السعودية 16 % من مجموع الميداليات، ما يعادل 71 ميدالية «33 ذهبية، و24 فضية، و14 برونزية»، وأحرزت الكويت 65 ميدالية بنسبة 14 %، منها 15 ذهبية، و27 فضية و23 برونزية، وتقدمت البحرين إلى المركز الرابع بـ 48 ميدالية، ما يمثل 10.7 % من مجموع الميداليات (14 ذهبية، 14 فضية، و20 برونزية)، وجاءت سلطنة عمان في المركز الخامس بـ 42 ميدالية بنسبة 9 %، منها 16 ذهبية، و10 فضيات، و16 برونزية، ثم قطر في المركز السادس بـ 28 ميدالية بنسبة 6 %، (12 ذهبية، و6 فضيات و10 برونزيات).

ميدالية فضية

من جهته، أضاف لاعب منتخبنا الوطني للترايثلون محمد اليماحي، ميدالية فضية إلى رصيد الإمارات في الدورة، بعدما حل ثانياً في منافسات مسابقة الترايثلون التي جرت على شاطئ الزوراء في عجمان. وتمكن محمد اليماحي، من قطع 750 متراً سباحة في مياه شاطئ الزوراء، والتسابق 20 كيلومتراً بالدراجات الهوائية، و5 كيلومترات جري في المنطقة المحيطة بمقر دائرة التنمية السياحية، بزمن 1:09:44 ساعة، ليحل في المركز الثاني خلف البحريني عبد الرحمن حسن، والذي فاز بالذهبية بزمن 1:08:10 ساعة، وجاء مواطنه أحمد الحلاق ثالثاً.

رياضات إلكترونية

وتصدر منتخب الإمارات للشباب منافسات اليوم الأول لبطولة الرياضات الإلكترونية، التي انطلقت أول من أمس بدبي، بعدما فاز في المباراة الأولى على قطر 10 – 0، وخسر من الكويت 4 – 3، وفاز على السعودية 5 – 3، فيما أسفرت بقية النتائج عن فوز السعودية على الكويت وقطر 5 – 4، و6 – 1، كما تغلبت الكويت على قطر 6 – 1. وبنهاية مباريات اليوم الأول، تصدرت الإمارات بـ 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الكويت والسعودية، وجاءت قطر في المركز الأخير دون نقاط.

وتترأس الإماراتية شيخة الخاطري لجنة الحكام ببطولة القوس والسهم، ضمن منافسات الدورة، وهي أول إماراتية تتولى رئاسة لجنة الحكام في عدة بطولات، وأول إماراتية تحصل على الشارة القارية.

بدورها، كشفت الحكمة الإماراتية شيخة الخاطري عن رحلتها مع القوس والسهم، وقالت: «بداياتي في التحكيم كانت من خلال تأهيل حكام مواطنين للتحكيم في رياضة القوس والسهم، خلال فترة جائحة كورونا، ودخلت الميدان في 2021، وحصلت على الشارة القارية كأول حكم قاري إماراتي في اللعبة عام 2022، ومن بعدها شاركت في تحكيم البطولة الآسيوية في الشارقة، والبطولات العربية في تونس والعراق والسعودية.

وفي منافسات القفز على الحواجز، حقق بطلنا الفارس عيسى عمران العويس، ميداليتين ذهبيتين، خلال 4 أيام، في بطولتين مختلفتين، بعد تتويجه بلقب الفردي في مسابقة القفز على الحواجز، التي احتضنها نادي الشارقة للفروسية، ضمن دورة الألعاب الخليجية للشباب، إضافة إلى تتويجه بلقب بطولة الإمارات في فئة الشباب بأبوظبي.

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