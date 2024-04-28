«الشاهينية» تهدي «الرئاسة» السيف الذهبي في ختامي الوثبة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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توجت هجن الرئاسة بسيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في ختام منافسات المهرجان الختامي السنوي للهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2024»، والذي أقيم في نسخته الـ 45 وأسدل الستار على فعالياته أمس بأبوظبي.

وأقيم المهرجان على مدار 17 يوماً، بمشاركة نجائب الأصايل من هجن أصحاب السمو الشيوخ وأبناء الدولة ودول مجلس التعاون ، ويعد «ختامي الوثبة» خير ختام لسباقات الهجن بالمنطقة.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، منافسات سن الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، التي أقيمت أمس، لمسافة 8 كلم في الميدان الغربي للهجن بالوثبة.

وتوج معاليه المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري بالسيف الذهبي والبندقية، ورفع ، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة فوز هجن الرئاسة بخامس سيوفها هذا الموسم، عبر «الشاهينية» مع المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري، في ختام منافسات المهرجان.

وهنأ معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو أولياء العهود، وشعب الإمارات، بهذا الحدث السعيد الذي تؤكد عبره هجن الرئاسة تميزها وتفردها في التحديات الكبرى.

وشكر معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، المشاركين من شعارات وملاك على الحضور في درة المهرجانات، مشيداً بالتنافس الشريف والروح العالية، من الجميع، وعد الجميع فائزاً في المهرجان الذي يمثل ملتقى طيباً لمحبي هذه الرياضة التراثية في الدولة ودول مجلس التعاون.

وسيطرت هجن الرئاسة في شوطي الحول والزمول المفتوح، إذ نجح شعار هجن الرئاسة في حصد الناموس وأغلى رموز المهرجان، بعدما تمكنت «الشاهينية» بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري، من إهداء الشعار العملاق «السيف الذهبي» لصاحب السمو رئيس الدولة في شوط الحول المفتوح، وهو السيف الخامس للرئاسة في موسم سباقات الهجن هذا العام، واستطاعت «الشاهينية» خطف الرمز بعد منافسة قوية مع مطايا هجن الشيحانية. وجاءت «الشاهينية» من بعيد في اللحظات الحاسمة وخطفت الناموس في الأمتار الأخيرة، وعبرت خط النهاية في المركز الأول مسجلة توقيتاً قدره 11:59:08 دقيقة، إضافة إلى الجائزة وقدرها 3 ملايين درهم.

واحتلت المركز الثاني في شوط الحول المفتوح «ربدة» لهجن الشيحانية وبقيادة المضمر سالم فاران المري بتوقيت 12:00:05 دقيقة، تليها «دولة» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي بتوقيت 12:01:03 دقيقة.

وعاد المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري، ليواصل التألق ويحصد الرمز الثاني في يوم الختام، بعدما أهدى «شاهين» هجن الرئاسة بندقية الزمول المفتوح، إضافة إلى الجائزة وقدرها مليونا درهم.

وسيطرت هجن الرئاسة على المراكز الثلاثة الأولى في شوط الزمول المفتوح، وحسم «شاهين» المعركة مبكراً وأنهى الشوط في 12:12:09 دقيقة، واحتل المركز الثاني «شاهين» بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي وبتوقيت 12:14:00 دقيقة، وجاء ثالثاً «نهاب» للرئاسة بقيادة المضمر سعيد مظفر العامري.

وأهدى محمد عتيق بن زيتون المهيري، مضمر هجن الرئاسة الناموس والفوز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وللشعب الإماراتي ومحبي الرياضات التراثية ورياضة الهجن.

وأعرب المهيري، عن سعادته بالتتويج بسيف صاحب السمو رئيس الدولة، إضافة إلى البندقية، مشيداً بتوجيهات واهتمام معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مشيراً إلى أن هجن الرئاسة وضعت الرمز الغالي نصب عينيها منذ بداية المهرجان في العام الجاري من أجل حصد الناموس ولتكمل الموسم الاستثنائي للشعار العملاق.

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