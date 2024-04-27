سلطان بن حمدان يهنئ القيادة الرشيدة بفوز هجن الرئاسة بالسيف الخامس في الموسم

المصدر: وام

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رفع معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة فوز هجن الرئاسة بخامس سيوفها هذا الموسم، عبر "الشاهينيه" مع المضمر محمد عتيق زيتون المهيري، اليوم السبت، في ختام منافسات مهرجان "ختامي الوثبة 2024"، على سيف صاحب رئيس الدولة.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو أولياء العهود، وشعب الإمارات، بهذا الحدث السعيد الذي تؤكد من خلاله هجن الرئاسة تميزها وتفردها في التحديات الكبيرة.

وتوجه معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان بالشكر إلى جميع المشاركين من الشعارات والملاك على التواجد في درة المهرجانات هذا العام، مشيداً بالتنافس الشريف والروح العالية، من الجميع، وأعتبر أن الجميع فائز في هذا المهرجان الذي يمثل ملتقى طيبا لمحبي هذه الرياضة التراثية في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، امتدادا للإرث الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأحرزت هجن الرئاسة سيف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في ختام منافسات المهرجان الختامي السنوي للهجن العربية الأصيلة "ختامي الوثبة 2024"، والذي أقيم في نسخته الـ 45، وأسدل الستار على فعالياته اليوم بأبوظبي.

وأقيم المهرجان على مدار 17 يوماً بمشاركة نجائب الأصايل من هجن أصحاب السمو الشيوخ وأبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، منافسات سن الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، التي أقيمت لمسافة 8 كلم بالميدان الغربي للهجن بالوثبة في اليوم الختامي للمهرجان.

وسيطرت هجن الرئاسة على شوطي الحول والزمول المفتوح، ونجح شعار هجن الرئاسة في حصد الناموس وأغلى رموز المهرجان، بعدما تمكنت "الشاهينية" بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري من إهداء الشعار العملاق "السيف الذهبي" لصاحب السمو رئيس الدولة في شوط الحول المفتوح، وهو السيف الخامس للرئاسة في موسم سباقات الهجن هذا العام.

واستطاعت "الشاهينية" خطف الرمز بعد منافسة قوية مع مطايا هجن الشيحانية في اللحظات الحاسمة وعبرت خط النهاية في المركز الأول محققة 11:59:08 دقيقة، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها 3 ملايين درهم.

وذهب المركز الثاني في شوط الحول المفتوح إلى "ربده" لهجن الشيحانية بقيادة المضمر سالم فاران المري محققة 12:00:05 دقيقة، وثالثة "دولة" لهجن الرئاسة بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي محققة 12:01:03 دقيقة.

وعاد المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري ليواصل التألق ويحصد الرمز الثاني في يوم الختام، بعد أن أهدى "شاهين" هجن الرئاسة بندقية الزمول المفتوح، إضافة إلى مليوني درهم قيمة الجائزة المالية.

وسيطرت هجن الرئاسة على المراكز الثلاثة الأولى في شوط الزمول المفتوح، وتمكن "شاهين" من إنهاء مسافة الشوط محققاً 12:12:09 دقيقة، وذهب المركز الثاني إلى "شاهين" بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي محققاً 12:14:00 دقيقة، وجاء ثالثاً "نهاب" للرئاسة بقيادة المضمر سعيد مظفر العامري محققاً 12:17:08 دقيقة.

وتوج معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري بالسيف الذهبي والبندقية.

وأهدى محمد عتيق بن زيتون المهيري الناموس والفوز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والشعب الإماراتي وكل محبي وعشاق الرياضات التراثية بصفة عامة ورياضة الهجن بصفة خاصة.

وأعرب المهيري عن سعادته بالتتويج، مؤكداً أن مؤسسة الرئاسة نجحت في التتويج بأغلى الرموز في ختامي الوثبة بمشاركة الآلاف من المطايا ومن نخب الأصايل في عالم سباقات الهجن في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشاد المهيري بالاهتمام المتواصل من معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مشيراً إلى أن هجن الرئاسة وضعت الرمز الغالي نصب عينيها منذ بداية المهرجان في العام الحالي من أجل حصد الناموس لتكمل الموسم الاستثنائي للشعار العملاق.

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