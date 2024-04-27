"الألعاب الخليجية للشباب".. شيخة الخاطري أول إماراتية تترأس حكام "القوس والسهم"

المصدر: وام

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تترأس الإماراتية شيخة الخاطري لجنة الحكام ببطولة القوس والسهم، ضمن منافسات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب "الإمارات 2024" المقامة حاليا في الدولة، وتستمر منافساتها حتى 2 مايو المقبل، تحت شعار “خليجنا واحد.. شبابنا واعد”.

وتعد الخاطري أول إماراتية تتولى رئاسة لجنة الحكام في عدة بطولات، وأول إماراتية تحصل على الشارة القارية.

وقالت “ بداياتي في التحكيم كانت من خلال تأهيل حكام مواطنين في رياضة القوس والسهم، خلال فترة جائحة كورونا، ودخلت الميدان في 2021 وحصلت على الشارة القارية كأول حكم قاري إماراتي في اللعبة عام 2022، ومن بعدها شاركت في تحكيم البطولة الآسيوية في الشارقة والبطولات العربية في تونس والعراق والسعودية”.

وأضافت " سبق لي رئاسة اللجنة في البطولة العربية للسيدات، ودورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب تمثل بصمة كبيرة في مسيرتي، خاصة أن طموحي لا حدود له،

وأسعى في المرحلة المقبلة للحصول على الشارة الدولية والتحكيم في بطولات عالمية".

وأشادت الخاطري بالدعم الكبير من اتحاد اللعبة، والذي ساهم في وصولها إلى الشارة القارية مشيرة إلى أن بطولة القوس والسهم في الألعاب الخليجية يديرها 12 حكماً عربياً، بينهم حكمان مواطنان.

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