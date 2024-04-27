الإمارات ترفع رصيدها إلى 194 ميدالية في "الألعاب الخليجية للشباب"

المصدر: وام

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واصل رياضيو الإمارات صدارتهم لمنافسات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب "الإمارات 2024"، التي تستضيفها الدولة حتى 2 مايو المقبل، تحت شعار "خليجنا واحد.. شبابنا واعد"، رافعين عدد ميدالياتهم إلى 194 ميدالية ملونة، بنهاية منافسات اليوم الـ11 للدورة.

وتوزعت ميداليات الإمارات الـ 194 على “65 ذهبية، و69 فضية، و60 برونزية”، في 16 رياضة من إجمالي 24 رياضة في الدورة، من إجمالي 448 ميدالية ملونة.

ورفعت السعودية عدد ميدالياتها -في المركز الثاني- إلى 71 ميدالية ملونة “33 ذهبية، و 24 فضية، و 14 برونزية”، وأحرزت الكويت 65 ميدالية منها 15 ذهبية، و27 فضية و 23 برونزية، و تقدمت مملكة البحرين إلى المركز الرابع بـ 48 ميدالية “14 ذهبية، 14 فضية، و 20 برونزية”.

وجاءت سلطنة عمان في المركز الخامس برصيد 42 ميدالية منها 16 ذهبية، و10 فضيات، و 16 برونزية، ثم قطر في المركز السادس بـ 28 ميدالية “12 ذهبية، و 6 فضيات و 10 برونزيات”.

وكانت الإمارات أضافت 3 ميداليات ملونة جديدة، أمس، بعدما حقق منتخب الطاولة ميداليتين برونزيتين، حيث حل منتخب الشباب في المركز الثالث في مسابقة الفرق، والثنائي علي الحواي، وعبد الله الحواي، في المركز الثالث في مسابقة الزوجي، فيما حقق محمد اليماحي ميدالية فضية، بعدما حل ثانياً في منافسات مسابقة الترايثلون.

وتشهد منافسات الدورة غداً ، إقامة مسابقات 3 رياضات هي الجودو والسباحة والجولف في العاصمة أبوظبي.

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