15 نزالاً قوياً في دولية دبي لـ«ملاكمة المحترفين» غداً

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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كشفت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية لملاكمة المحترفين، تفصيلات النسخة السابعة من الحدث الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، مساء غد الأحد في مبنى «ذا أجندة» في ميديا سيتي، وبمشاركة عدد من الأبطال المحترفين، وضمن سلسلة بطولات «إي إم دي فايت نايت»، وتشهد البطولة إقامة 15 نزالاً يتنافس فيها عدد من الأبطال العالميين والعرب ويتصدر النزال الرئيس بين الملاكم الكوبي دانيان الملقب بـ«جونزيلا» والتنزاني إلين كابونجو، ويشارك الإمارات في البطولة الملاكم ماجد النقبي الذي سيواجه الجزائري نادجي ميزيادي في وزن خفيف الوسطـ، كما سيواجه الجزائري محمد مخنن منافسه الرّوسي ارابزهون في وزن الريشة، وأبرز مواجهات الملاكمة النسائية بين الإيرانيّة ناستاران والتنزانية حليمة فينجابي عن وزن سوبر فلاي.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة عيسى الدح، وحضور عدد من الملاكمين المشاركين في النسخة السابعة، كما شهد المؤتمر إجراءات الوزن الرسمية للملاكمين.

ورحب عيسى الدح، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة بالمشاركين في النسخة السابعة، موجهاً الشكر إلى مجلس دبي الرياضي لدعمه للحدث، من انطلاقته، ومؤكداً اكتمال التجهيزات اللوجستية للبطولة وجهوزية الحدث للانطلاق وسيكون ليلة رائعة بين الملاكمة والكل يتطلع لضربة البداية وهناك مكاسب كثيرة من تنظيم الحدث في دبي وفي مقدمتها نشر اللعبة وتقديم وجبة دسمة من الإثارة والتحدي بين الأبطال.

وأكد الدح وهو أول ملاكم محترف في الإمارات والخليج، أنه يتطلع من تنظيم هذه البطولة إلى الارتقاء ببطولات الملاكمة إلى مستوى احتراف عالٍ يوازي بطولات لاس فيغاس الأمريكية وتوفير حاضنة للملاكمين العرب ومساعدتهم على الوصول إلى العالمية، مشيراً إلى أن تبني تنظيم هذه البطولات جاء من شغفه برياضة ملاكمة المحترفين، وإيماناً بقدرة أبطالنا على الوصول إلى بطولة العالم، وقال: تعلمنا من قيادتنا أن لا شيء مستحيلاً، ولذا سأواصل تحقيق أحلامي وأحلام أبطال الملاكمة عامةً والأبطال الإماراتيين والعرب على وجه الخصوص، كما ثمّن الدح الدور الذي أداه مجلس دبي الرياضي في دعمه من بدايته الاحتراف ووصولاً إلى تنظيم بطولات الملاكمة وحتى اليوم.

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